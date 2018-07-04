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Их ответ Путину. США создают "тихий" сверхзвуковой пассажирский самолёт X-59 QueSST

05.07.2018 Военное обозрение 114 0
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Демонстратор X-59
Демонстратор перспективного пассажирского сверхзвукового самолета, разрабатываемый американской компанией Lockheed Martin по проекту QueSST, получивший официальное индексное обозначение X-59.
Источник: NASA

Пресс-служба NASA публикует материал, который в России можно расценить как "их ответ Путину". Речь идёт о продолжающихся разработках сверхзвукового самолёта, который в проекте обозначен как "пассажирский". Напомним, что ранее Владимир Путин поручил "подумать" над возможностью восстановления производства в России сверхзвуковых пассажирских самолётов.

В США такие работы ведутся по линии NASA и Lockheed Martin. Пресс-служба аэрокосмического агентства Соединённых Штатах озвучила проектное название самолёта - X-59 QueSST. Заявлено, что уникальность разработки в том, что этот сверхзвуковой самолёт - "бесшумный".

Помощник администратора NASA по аэронавтике Джейвон Шин:

У меня есть уверенность в том, что X-59 QueSST – это новый шаг по авиастроению не только в нашей стране, но и во всём мире. Новый самолёт обеспечит выдающееся место среди построенных нами самолётов.

Название самолёта связано с американской традицией называть литерой "X" экспериментальные самолёты и ракеты с 1947 года. В частности, идёт отсылка к сверхзвуковому X-1. Расширенное название "QueSST" - это англоязычный аналог нашего "тсс", что должно показать его "беззвучность".

Сообщается о том, что реализация проекта перспективного самолёта ведётся на предприятии "Skunk Works" в городе Палмдейл (Калифорния). Предприятие входит в структуры Lockheed Martin.

Отмечено, что когда в небе будет пролетать X-59 QueSST, на земле будет слышан относительно ослабленный звуковой удар (при переходе на сверхзвук). Звуковой удар при переходе на сверхзвук будет существенно ниже по уровню мощности, чем это обычно происходит для сверхзвуковых самолётов. Причина – в особой конструкции планера.

В материале пресс-службы NASA заявлено, что первый испытательный полёт X-59 QueSST должен совершить в 2022 году.

По последним данным, технические параметры самолёта следующие: скорость – до 1,5 тыс. км/ч (1,22 М), максимальный уровень шума на земле – 75 децибел (опасный уровень начинается с 80-ти). Максимальная высота полёта – 16,8 км.

Заинтересованность NASA в реализации этого проекта может говорить о том, что самолёт будет использоваться не только в гражданских целях.
04.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Х-59
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Персоны
Путин Владимир

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