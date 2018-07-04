Прометей даёт огонь. Подтверждено начало испытаний ЗРК С-500
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Информационное агентство "Интерфакс" публикует материал, в котором подтверждается проведение испытаний перспективного зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей". Информация публикуется со ссылкой на информированный источник. Более конкретные данные по источнику не представлены.
Из материала:
Предварительные испытания действительно ведутся.
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Напомним, что ранее в американской прессе появились статьи о том, что в России приступили к испытаниям ЗРК С-500. При этом особо отмечалось, что дальность поражения цели для этого комплекса рекордная. Было отмечено, что ракета зенитного ракетного комплекса уничтожила воздушную мишень с расстояния 480 км.
Параметры С-500 "Прометей" таковы, что ЗРК позволяет сбивать практически любые самолёты и ракеты, включая перспективные. Также стоит отметить, что С-500 обсуждается ещё и как противоспутниковое оружие.
Накануне появилась информация о том, что на полигоне Капустин Яр завершены плановые испытания новейшей дальнобойной ракеты 40Н6Е для ЗРК С-400 "Триумф". По некоторым данным, на базе именно этой ракеты создаётся боевое оснащение ЗРК С-500. 40Н6Е – твердотопливная двухступенчатая ракета от российских производителей, способная поражать цели на таком расстоянии, которое пока остаётся недосягаемым для любых зарубежных ЗРК.
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04.07.2018
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