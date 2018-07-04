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Финансы не позволяют: создание российских перспективных кораблей будет отложено

05.07.2018 Военное обозрение 124 0
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Начало строительства перспективных кораблей дальней морской зоны при недостатке финансирования может быть отложено до 2035 года, сообщает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга России.

http://www.globallookpress.com

Что касается военного кораблестроения, то здесь ожидается перенос сроков начала НИОКР и серийных закупок по ряду перспективных кораблей на период после 2025 года по причине существенного сокращения бюджетных ассигнований на оборонные нужды, а также полный отказ от закупок ряда крупных кораблей (перспективный эсминец, морской авианесущий комплекс) до 2035 года, говорится в проекте.

В министерстве рассматривают 3 сценария развития экономики в целом и судостроительной отрасли в частности: консервативный, инновационный и целевой.

Консервативный сценарий негативно скажется на судостроении. В силу снижения конкурентоспособности экономики, сохранения жесткой бюджетной политики, а также снижения цен на нефть до $40 рост ВВП составит всего лишь 0,2% в 2018-2020 годах и около одного процента в 2031-2035 годах, поясняют авторы.

Инновационный сценарий развития позволит в 2020-2022 годах позволит завершить строительство основных серий кораблей, заложенных до 2018 года, а также интенсифицировать НИОКР и начало закупок образцов кораблей дальней морской зоны. При этом цены не нефть должны сохраниться на уровне $60 за баррель (в постоянных долларах 2017 года).

При целевом (форсированном) сценарии предполагается интенсивный рост объемов поставок кораблей в рамках военно-технического сотрудничества. Цены на нефть при таком сценарии должны быть на уровне $75.

Кроме того, по мнению экспертов, фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава остается несовершенство государственного планирования. Решение этой проблемы является одним из основных условий для преодоления прочих негативных факторов.

Среди таких факторов названы, в частности, сложности промышленной кооперации, которые ведут к срывам сроков поставки комплектующих при строительстве новых кораблей, а также отсутствие системы, которая позволила бы непрерывно финансировать мероприятия по закупке, ремонту и разработке военно-морской техники.
04.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ

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