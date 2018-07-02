"Кентавры" не помогут: чем Украине топить боевые корабли РФ



Корабли ВМС Украины.

Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский Корабли ВМС Украины.Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко анонсировал, что вскоре флот ВМС получит два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр". По словам Воронченко, по отдельным характеристикам эти катера лучше российских аналогов и могут вместить взвод морской пехоты. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал "Апострофу" о возможностях этих катеров, их месте в курсе на создание так называемого "москитного флота" и значении в контексте российской военной угрозы на азовском направлении.

Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" сначала были разработаны Николаевским кораблестроительным институтом "ИПЦК", затем эту конструкцию переделали в "Ленинской кузне" (сейчас - "Кузница на Рыбацком"), и они считают, что это их проект, который существенно отличается от того, что сделали в Николаеве. Но это нюансы, связанные с техническими конструкциями и ответственностью разработчиков и производителей за этот проект.

Поскольку строительство кораблей большого класса вроде ракетного катера "Лань" или корвета реализуется слишком медленно, то сейчас строят эти малые бронированные артиллерийские катера типа "Гюрза" и десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Их возможности в первую очередь характеризует способность выполнять боевые действия в условиях, когда колебания воды не превышает, кажется, 3 балла, и у побережья, где можно контролировать участки акватории, которая находится недалеко от суши.

Конечно, пополнение Военно-морских сил Украины такими катерами следует приветствовать. Но мы понимаем, что сейчас потенциал флота нужно усиливать другими мерами, направленными против реальных угроз, связанных, например, с более мощными кораблями, которые есть на оснащении РФ. Сегодня, несмотря на особое внимание командования ВМС к этим малым бронированным катерам, надо делать ставку на усиление ракетного компонента оснащения Военно-морских сил - эти меры уже осуществляются. Интегральное сочетание этих усилий вполне может создать условия, когда мы сможем противостоять военному потенциалу России. Но, при всей важности этих маленьких шагов по катерами, я бы не переоценивал их военное значение в акваториях и Черного, и Азовского морей.

Российские десантные катера можно уничтожать с суши, поэтому стратегия защиты может строиться и без использования малых бронированных ракетных катеров. А катера типа "Кентавр" воевать с десантными и другими кораблями врага не будут, так как их назначение состоит в обеспечении рейдовых действий недалеко от суши, высадке десантной или иной группы.

Любая концепция флота должна быть направлена на противостояние конкретным угрозам. Если мы признаем, что на самом деле катера типа "Гюрза" не имеют достаточной скорости и противник может легко их уничтожить, то сколько бы мы катеров на построили, их непродолжительный боевой цикл фактически нивелирует концепцию "москитного флота". В моем понимании такой флот - это корабли, которые имеют небольшие габариты, скорость, не позволяющую противнику их уничтожить, и ракетное вооружение, которым можно поразить корабли с гораздо большими огневой мощью и водоизмещением. Это возможно, если наши ракетные катера будут оснащены ракетным вооружением, которое способно топить боевые корабли РФ.

Сейчас наши катера оснащены только гранатометами и пушками с низкой точностью и было бы существенным преувеличением говорить о боевом потенциале этих кораблей в качестве основы "москитного флота". В этих условиях концепция построения флота должна включать, прежде всего, асимметричные меры по использованию ракетного управляемого вооружения, которое можно разместить в формате мобильных береговых ракетных комплексов, а также оснащение ракетным вооружением авиационных носителей типа истребителей Су-27 и перспективных ракетных катеров типа "Лань", на которые можно устанавливать противокорабельные ракеты типа "Нептун".

Сергей Згурец - директор Defense Express.