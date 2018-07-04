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Компания Insitu поставит БЛА "СканИгл" Вооруженным силам Ливана

05.07.2018 ЦАМТО 118 0
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Беспилотник ScanEagle
Беспилотник ScanEagle на пусковой установке.
Источник: armyrecognition.com

ЦАМТО, 4 июля. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с компанией Insitu, являющейся подразделением Boeing, контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 комплектов БЛА "СканИгл" для ВС Ливана.

Стоимость соглашения составляет 8,22 млн. долл. Контракт также включает поставку сопутствующего оборудования для поддержки, услуги подготовки персонала и обслуживания техники, предоставление информации для правительства Ливана. Работы будут выполнятся на предприятиях в Бингене (шт.Вашингтон; 70%), Уайт Салмон (шт.Вашингтон; 30%) и, как ожидается, будут завершены в июне 2020 года.

До настоящего времени БЛА "СканИгл", помимо ВС США, приобрели не менее 23 стран, включая Афганистан, Австралию, Великобританию, Италию, Испанию, Камерун, Канаду, Колумбию, Кению, Ливан, Литву, Нидерланды, Малайзию, Пакистан, Польшу, Румынию, Сингапур, Тунис, Филиппины, Чехию, Йемен, Японию, а также ряд неизвестных покупателей (системы поставлялись с условием выполнения задач под управлением специалистов подрядчика).

Предполагается, что ВС Ливана также получили начальную партию БЛА "СканИгл" в 2015 году, хотя вплоть до настоящего времени эта информация официально не подтверждена.

Как сообщал ЦАМТО, в 13 декабря 2017 года посол США в Ливане Элизабет Ричард и командующий Центральным командованием ВС США генерал Джозеф Вотель по результатам состоявшейся встречи с премьер-министром Ливана Саадом Харири, министром обороны Яакубом Саррафом и командующим Вооруженными силами Ливана генералом Джозефом Ауном объявили о намерении реализовать три новые программы военной помощи. Одна из программ предусматривала поставку 6 комплектов БЛА "СканИгл" для расширения возможностей ВС Ливана в сфере командования, управления, связи, компьютеризации, сбора информации, наблюдения и разведки. Стоимость данного проекта превышала 11 млн. долл.
04.07.2018
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