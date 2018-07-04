Войти

ВМС Уругвая готовятся к приемке двух поисково-спасательных катеров из Германии

05.07.2018 ЦАМТО 101 0
0
Понравилась новость?
 0
Carlos Abilleira
Carlos Abilleira.
Источник: MEC

ЦАМТО, 4 июля. В период с 18 по 23 июня представители ВМС Уругвая посетили верфь в г.Вильгельмсхафен (Германия) для инспекции поисково-спасательных катеров, которые в ближайшее время войдут в состав уругвайского флота.

По информации Infodefensa.com, приемочная комиссия в составе трех офицеров ВМС Уругвая осмотрела катера "Германн Хелмс" и "Ханнес Глогнер".

О том, что ВМС Уругвая получат два списанных немецких поисково-спасательных катера, заявил в своей инаугурационной речи 5 февраля 2018 года новый главнокомандующий ВМС Уругвая адмирал Карлос Абильера (Carlos Abilleira).

Адмирал уточнил, что переговоры, которые находятся в продвинутой стадии, ведутся с Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger (DGzRS – Немецкой морской поисково-спасательной службой).

Катера использовались в Германии для поиска и спасения в ближней морской зоне. Они, вероятно, будут переданы Уругваю без вооружения. Местом их дислокации определены Пуэрто-де-ла-Палома (департамент Роча) и Пунта-дель-Эсте (департамент Мальдонадо).

Первый катер длиной 27,5 м был построен в 1985 году на немецкой верфи Lurssen. Он оснащен тремя двигателями MTU, имеет максимальную скорость 23 узла и дальность хода около 2300 морских миль. Катер оборудован двумя водно-пенными пушками для пожаротушения. Он прошел капитальный ремонт (включая двигатели) в 2013 году. Мостик был модернизирован в 2004 году.

Второй катер длиной 23,3 м был построен в 1991 году. Он оснащен двумя двигателями MTU, максимальная скорость – 20 узлов.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Уругвай
Компании
Lurssen

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 03:42
  • 2
Без разбега
  • 05.07 02:29
  • 1
Названо абсолютное оружие России
  • 05.07 02:28
  • 1
Датчане разработали носимую «глушилку» дронов
  • 05.07 02:27
  • 2
Строительство эсминца "Лидер" и авианосца могут отложить до 2035 года
  • 05.07 02:25
  • 1
Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор
  • 05.07 02:13
  • 1
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 05.07 02:10
  • 4
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 05.07 01:59
  • 1
США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда
  • 05.07 01:55
  • 1
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 05.07 01:50
  • 1
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 05.07 01:40
  • 1
"Кинжал" для "Тушки"
  • 05.07 01:35
  • 1
Минобороны показало свой самый большой сферический экран
  • 05.07 00:42
  • 2
Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая
  • 05.07 00:37
  • 1
Новые "Лады" будут толкать большую лодку
  • 05.07 00:34
  • 1
Сверка часовых