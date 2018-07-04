ВМС Уругвая готовятся к приемке двух поисково-спасательных катеров из Германии



Carlos Abilleira.

Источник: MEC Carlos Abilleira.Источник: MEC

ЦАМТО, 4 июля. В период с 18 по 23 июня представители ВМС Уругвая посетили верфь в г.Вильгельмсхафен (Германия) для инспекции поисково-спасательных катеров, которые в ближайшее время войдут в состав уругвайского флота.

По информации Infodefensa.com, приемочная комиссия в составе трех офицеров ВМС Уругвая осмотрела катера "Германн Хелмс" и "Ханнес Глогнер".

О том, что ВМС Уругвая получат два списанных немецких поисково-спасательных катера, заявил в своей инаугурационной речи 5 февраля 2018 года новый главнокомандующий ВМС Уругвая адмирал Карлос Абильера (Carlos Abilleira).

Адмирал уточнил, что переговоры, которые находятся в продвинутой стадии, ведутся с Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger (DGzRS – Немецкой морской поисково-спасательной службой).

Катера использовались в Германии для поиска и спасения в ближней морской зоне. Они, вероятно, будут переданы Уругваю без вооружения. Местом их дислокации определены Пуэрто-де-ла-Палома (департамент Роча) и Пунта-дель-Эсте (департамент Мальдонадо).

Первый катер длиной 27,5 м был построен в 1985 году на немецкой верфи Lurssen. Он оснащен тремя двигателями MTU, имеет максимальную скорость 23 узла и дальность хода около 2300 морских миль. Катер оборудован двумя водно-пенными пушками для пожаротушения. Он прошел капитальный ремонт (включая двигатели) в 2013 году. Мостик был модернизирован в 2004 году.

Второй катер длиной 23,3 м был построен в 1991 году. Он оснащен двумя двигателями MTU, максимальная скорость – 20 узлов.