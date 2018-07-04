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Шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима

05.07.2018 ТАСС 126 0
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Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25.
Источник: rg.ru

Военные летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты в Сирии

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Три пары штурмовиков Су-25 приземлились на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие нашей легендарной 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи с честью и доблестью выполнили важнейшую и ответственную задачу по освобождению дружественной нам страны от международных террористов", - сказал на месте командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов.

По его словам, военные летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая контроль воздушной обстановки в районах зон деэсколаций. "Весь мир внимательно следил за действиями наших военных. За вас переживали боевые товарищи, родные и близкие. Вы вернулись победителями", - добавил командующий армией, уточнив, что "решением высшего военного руководства страны все, кто внес весомый вклад в защиту мира на сирийской земле, представлены к высоким государственным и ведомственным наградам".

Торжественные мероприятия по встрече летчиков прошли под звуки военного оркестра, прибывшим вручили цветы. Как рассказал ТАСС старший летчик Владислав, они "находились в командировке больше месяца и чрезвычайно рады такому теплому приему". Он отметил, что военнослужащие на базе Хмеймим внимательно следят за чемпионатом мира по футболу. "Мы смотрим все трансляции, в том числе и по иностранным телеканалам", - сказал он.

По словам другого летчика Константина, "основные наши задачи в нынешней командировке - мониторинг зон деэскалации с боевым снаряжением, в частности обнаружение отрядов террористов и недопущение ими атак правительственных войск Сирии".

Как напомнили в Минобороны, всего в пункты постоянной дислокации из авиабазы Хмеймим в Сирии вернулись на российские аэродромы 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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