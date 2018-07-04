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Первые БМП "Курганец-25" поступят в войска в 2019 году

05.07.2018 ТАСС 132 0
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Курганец-25
Бронетранспортеры (БТР) на гусеничной платформе "Курганец-25" РИА Новости https://ria.ru/arms/20171001/1505833012.html.
Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

На данный момент ведется доработка и подготовка опытных образцов к испытаниям

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первые боевые машины пехоты (БМП) на базе платформы "Курганец" поступят на испытания в войска в 2019 году, говорится в годовом отчете "Курганмашзавода".

По данным отчета, сейчас ведется доработка и подготовка опытных образцов БМП к "всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение". "ОАО "Курганмашзавод" заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий этих машин", - сообщается в документе.

Как сообщил весной 2017 года занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов, серийное производство техники на средней гусеничной платформе "Курганец-25" начнется с 2021 года.

"Курганец-25" - универсальная гусеничная платформа, на которой планируется создать БМП, боевую машину десанта для ВДВ, бронетранспортер, самоходную артустановку со 125-мм орудием. Разработка платформы ведется по заданию Минобороны РФ с 2012 года.

БМП "Курганец" получила переднее расположение моторно-трансмиссионного отсека, экипаж и десант находятся в отдельной бронекапсуле, изолированной от вооружения и боеприпасов.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Курганец-25
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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