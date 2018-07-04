Легкий многоцелевой вертолет VRT500 проходит испытания в ЦАГИ - "Вертолеты России"



Макет легкого многоцелевого вертолета VRT500. Москва, 24.05.2018.

Источник: Юлия Кузьмина Макет легкого многоцелевого вертолета VRT500. Москва, 24.05.2018.Источник: Юлия Кузьмина

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Разработанный в Ростехе легкий однодвигательный вертолет VRT500 вышел на аэродинамические испытания, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Специалисты конструкторского бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) приступили аэродинамическим испытаниям легкого многоцелевого вертолета VRT500 на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)", - сказали в пресс-службе.

"Аэродинамические испытания являются важным этапом развития проекта, их успешное завершение еще на один шаг приблизит нас к созданию летного образца", - заявил гендиректор "ВР-Технологий" Александр Охонько, слова которого приводит пресс-служба.

По словам А.Охонько, в настоящее время продолжаются прочностные испытания несущей системы вертолета.

"Предварительные результаты показывают хорошее соответствие характеристик расчетам и высокую стабильность технологии производства", - сказал глава конструкторского бюро.

В авиационном кластере Ростеха подчеркнули, что легкие вертолеты - одни из самых востребованных, так как именно такие машины чаще всего эксплуатируют частные покупатели.

"VRT500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. Мы прогнозируем, что до 2035 года мы сможем занять до 15% мирового рынка таких вертолетов", - сказали в Ростехе.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Этот вертолет был впервые представлен широкой публике в ходе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая прошла в конце мая в подмосковном Красногорске. VRT500 стал первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.