Битва зениток: "Тунгуска-М1" против китайских PGZ-04A и PGZ-07

Вооруженные силы КНР в настоящее время продолжают эксплуатацию сразу двух самоходных зенитных установок. В частности, речь идет о PGZ-04A, которая вооружена двумя сдвоенными 25-мм автоматическими пушками. При скорострельности до 800 выстрелов в минуту они способны поражать цели на высоте 2000 м и дальности до 2500 м.

Также данная ЗСУ вооружена клоном советского переносного зенитного комплекса "Игла-1". Его задача - бороться с воздушными объектами на дистанции до 6 км.

Установленная система управления огнем с РЛС, видеокамерой и теплопеленгатором может эффективно обнаруживать летательные аппараты противника.

Однако, как отмечают военные специалисты, данная самоходка устарела к моменту своего принятия на вооружение. Она имеет ограниченные возможности по борьбе с современными ударными вертолетами. То же самое касается другой китайской ЗСУ - PGZ-07. Внешне она очень напоминает немецкий "Гепард", созданный еще в 70-е годы.

the PLA also released some nice photos of the 35mm self-propelled AA gun. I think it has lost its significance cos it came out too late. the 25mm self-propelled gun (3,4) will be seen as a more important piece. pic.twitter.com/wRLQv0oDz8 — xutianran (@stoa1984) 3 июля 2018 г.

Ее основным вооружением являются две модернизированные 35-мм пушки. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям составляет 4000 м. Имеется РЛС и телевизионный прицел, способный автоматически сопровождать цели.

Военные эксперты, сравнивая китайские ЗСУ с зенитным пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска", в частности с модернизированным вариантом 2С6М1, отдают предпочтение российской машине. Ее два двуствольных автомата калибра 30-мм эффективны на дальностях от 200 до 4000 метров и на высотах от 0 до 3000 метров. Здесь полное превосходство над PGZ-95 и примерное равенство с PGZ-07. Однако имеющиеся у "Тунгуски" ракеты позволяют поражать самолеты и вертолеты противника на дальностях от 200 до 10 000 м и на высотах от 15 до 3500 м. Для китайских образцов эти характеристики просто недосягаемы.

Алексей Моисеев