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Битва зениток: "Тунгуска-М1" против китайских PGZ-04A и PGZ-07

05.07.2018 Российская газета 153 0
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ЗРК "Тунгуска"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Источник: rg.ru

Вооруженные силы КНР в настоящее время продолжают эксплуатацию сразу двух самоходных зенитных установок. В частности, речь идет о PGZ-04A, которая вооружена двумя сдвоенными 25-мм автоматическими пушками. При скорострельности до 800 выстрелов в минуту они способны поражать цели на высоте 2000 м и дальности до 2500 м.



Также данная ЗСУ вооружена клоном советского переносного зенитного комплекса "Игла-1". Его задача - бороться с воздушными объектами на дистанции до 6 км.

Установленная система управления огнем с РЛС, видеокамерой и теплопеленгатором может эффективно обнаруживать летательные аппараты противника.

Однако, как отмечают военные специалисты, данная самоходка устарела к моменту своего принятия на вооружение. Она имеет ограниченные возможности по борьбе с современными ударными вертолетами. То же самое касается другой китайской ЗСУ - PGZ-07. Внешне она очень напоминает немецкий "Гепард", созданный еще в 70-е годы.



Ее основным вооружением являются две модернизированные 35-мм пушки. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям составляет 4000 м. Имеется РЛС и телевизионный прицел, способный автоматически сопровождать цели.

Военные эксперты, сравнивая китайские ЗСУ с зенитным пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска", в частности с модернизированным вариантом 2С6М1, отдают предпочтение российской машине. Ее два двуствольных автомата калибра 30-мм эффективны на дальностях от 200 до 4000 метров и на высотах от 0 до 3000 метров. Здесь полное превосходство над PGZ-95 и примерное равенство с PGZ-07. Однако имеющиеся у "Тунгуски" ракеты позволяют поражать самолеты и вертолеты противника на дальностях от 200 до 10 000 м и на высотах от 15 до 3500 м. Для китайских образцов эти характеристики просто недосягаемы.


Алексей Моисеев
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Тунгуска

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