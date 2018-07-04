Битва зениток: "Тунгуска-М1" против китайских PGZ-04A и PGZ-07
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Источник: rg.ru
Вооруженные силы КНР в настоящее время продолжают эксплуатацию сразу двух самоходных зенитных установок. В частности, речь идет о PGZ-04A, которая вооружена двумя сдвоенными 25-мм автоматическими пушками. При скорострельности до 800 выстрелов в минуту они способны поражать цели на высоте 2000 м и дальности до 2500 м.
[04A式 25mm自走高射機関砲(PGZ-04A)]
2000式自走対空砲の改良型。兵装は2000式と同じだが、C4Iシステムの導入や電子戦能力の向上などソフト面の改良が施されている。07式自走対空砲と並行して配備が進められている。 pic.twitter.com/SpPfhV4qhv— 人民解放軍 画像bot (@PLA_Photo_bot) 3 июля 2018 г.
Также данная ЗСУ вооружена клоном советского переносного зенитного комплекса "Игла-1". Его задача - бороться с воздушными объектами на дистанции до 6 км.
Установленная система управления огнем с РЛС, видеокамерой и теплопеленгатором может эффективно обнаруживать летательные аппараты противника.
Однако, как отмечают военные специалисты, данная самоходка устарела к моменту своего принятия на вооружение. Она имеет ограниченные возможности по борьбе с современными ударными вертолетами. То же самое касается другой китайской ЗСУ - PGZ-07. Внешне она очень напоминает немецкий "Гепард", созданный еще в 70-е годы.
the PLA also released some nice photos of the 35mm self-propelled AA gun. I think it has lost its significance cos it came out too late. the 25mm self-propelled gun (3,4) will be seen as a more important piece. pic.twitter.com/wRLQv0oDz8— xutianran (@stoa1984) 3 июля 2018 г.
Ее основным вооружением являются две модернизированные 35-мм пушки. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям составляет 4000 м. Имеется РЛС и телевизионный прицел, способный автоматически сопровождать цели.
Военные эксперты, сравнивая китайские ЗСУ с зенитным пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска", в частности с модернизированным вариантом 2С6М1, отдают предпочтение российской машине. Ее два двуствольных автомата калибра 30-мм эффективны на дальностях от 200 до 4000 метров и на высотах от 0 до 3000 метров. Здесь полное превосходство над PGZ-95 и примерное равенство с PGZ-07. Однако имеющиеся у "Тунгуски" ракеты позволяют поражать самолеты и вертолеты противника на дальностях от 200 до 10 000 м и на высотах от 15 до 3500 м. Для китайских образцов эти характеристики просто недосягаемы.
Алексей Моисеев
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04.07.2018
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