Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"



Миномет 2Б25 "Галл".

Источник: Пресс-служба УВЗ Миномет 2Б25 "Галл".Источник: Пресс-служба УВЗ

Бесшумный, беспламенный, бездымный сверхкомпактный миномет 2Б25 "Галл", любимое оружие российского спецназа, получил премию в номинации "Промышленность". Уникальную разработку НИИ "Буревестник" (входит в структуру "Уралвагонзавода") отметили нижегородские власти.

Миномет создавался целенаправленно для спецподразделений: он не имеет никаких демаскирующих признаков в отличие от иных аналогичных изделий.

"Эффект достигается за счет специально разработанного осколочного выстрела, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. Благодаря этому нет пламени, дыма и ударной волны, а громкость выстрела сравнима со звуком от автомата Калашникова с глушителем", - пояснили в пресс-службе УВЗ.

Для перевода миномета из боевого положения в походное и обратно не требуется разбирать его на составные части. А благодаря небольшим габаритам и массе 2Б25 "Галл" может переносить один человек. Эти характеристики позволяют спецназовцам использовать оружие внезапно и скрытно.

Легкость, с которой миномет можно перебросить с одного места на другое, дает возможность даже небольшому подразделению создать эффект огневого налета.

Зарубежные аналоги, говорят эксперты, существенно уступают российской разработке в огневой мощи, дальности и массе. Миномет способен поражать цели на расстояниях от 100 до 1200 метров. Масса оружия не превышает 13 килограммов. Миномет делает до 15 выстрелов в минуту. Он эффективен на грунтах различной твердости, в любое время суток и при любой погоде.

Татьяна Воробьева