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Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"

05.07.2018 Российская газета 184 1
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Миномет 2Б25 "Галл"
Миномет 2Б25 "Галл".
Источник: Пресс-служба УВЗ

Бесшумный, беспламенный, бездымный сверхкомпактный миномет 2Б25 "Галл", любимое оружие российского спецназа, получил премию в номинации "Промышленность". Уникальную разработку НИИ "Буревестник" (входит в структуру "Уралвагонзавода") отметили нижегородские власти.

Миномет создавался целенаправленно для спецподразделений: он не имеет никаких демаскирующих признаков в отличие от иных аналогичных изделий.

"Эффект достигается за счет специально разработанного осколочного выстрела, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. Благодаря этому нет пламени, дыма и ударной волны, а громкость выстрела сравнима со звуком от автомата Калашникова с глушителем", - пояснили в пресс-службе УВЗ.

Для перевода миномета из боевого положения в походное и обратно не требуется разбирать его на составные части. А благодаря небольшим габаритам и массе 2Б25 "Галл" может переносить один человек. Эти характеристики позволяют спецназовцам использовать оружие внезапно и скрытно.

Легкость, с которой миномет можно перебросить с одного места на другое, дает возможность даже небольшому подразделению создать эффект огневого налета.

Зарубежные аналоги, говорят эксперты, существенно уступают российской разработке в огневой мощи, дальности и массе. Миномет способен поражать цели на расстояниях от 100 до 1200 метров. Масса оружия не превышает 13 килограммов. Миномет делает до 15 выстрелов в минуту. Он эффективен на грунтах различной твердости, в любое время суток и при любой погоде.


Татьяна Воробьева
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17409
№1
05.07.2018 02:13
Одна из наиболее удачных разработок в мире в области портативных вооружений.
Госпремию надеюсь дали ведущим разработчикам. Саму мину можно делать из 2 частей, пирчём отделяемая может работать как приманка для ракет ввиду большей ИК и радиозаметности. А другая часть планирующая спокойно идёт до цели с 2кг зарядом что для крыши танков хватает с ДЗ также. Дальность не 1,2 км, а примерно 10-15 будет на скорости при которому ни одному танку не убежать или 5-7 км для пикапа, вертолёта.


Главное в нём - сама мина. Я так понял что это улетающий толкатель с запиранием газов под большим давлением. Во время взрыва эти газы работают на увеличение радиуса поражения.
С другой стороны что мешает из пластика делать (данных нет возможно так и есть), тогда генератора-аккумулятора высокого давления хватит для энергичного маневрирования и ускорения перед целью.
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