"Буревестник" с дальним прицелом



Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Источник: © Минобороны РФ Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.Источник: © Минобороны РФ

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о будущем крылатых ракет с ядерным двигателем

Создание нового вида систем вооружений — это всегда большая и комплексная работа. Разработчики и производители — как правило, та или иная кооперация конструкторских бюро, заводов и научно-производственных объединений. Например, концерн "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) или концерн ПВО "Алмаз-Антей". И, видимо, предприятия одного из этих двух концернов и стали создателями крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о работе над которой объявил президент России 1 марта 2018 года. В нашей стране только в КТРВ и в "Алмаз-Антее" есть предприятия, которые специализируются на создании крылатых ракет.

Судя по имеющейся на данный момент информации, крылатая ракета "Буревестник" — это прототип будущей ракеты большой дальности, предназначенной для ударов по наземным целям с известными заранее координатами. Для того чтобы выйти за рамки ограничений Договора о сокращении ракет средней и малой дальности, который распространяется и на крылатые ракеты наземного базирования, дальность ракеты должна быть более 5500 км. Думается, что после доведения образца техники до запланированных характеристик подобная дальность может быть обеспечена без проблем.

Судя по фрагментам видео, пуск ракеты производился со специальной установки, которая, вероятно, была создана именно для проведения испытаний, — то есть это не прототип будущей боевой системы, а экспериментальная установка. Старт ракеты осуществляется с помощью твердотопливного ускорителя, который, вероятно, создан для данной ракеты специально.

Пока нет точного понимания принципов работы ядерного воздушно-реактивного двигателя, но, скорее всего, мы имеем здесь реализацию на новом техническом уровне тех идей, которыми занимались конструкторы на рубеже 1950–1960-х годов. Безусловно, без значительного технологического прорыва в области ядерного машиностроения создание столь эффективной энергетической установки не было бы возможно. Система управления, элементы конструкции ракеты, а также будущая боевая часть используют наработки по ранее созданным системам — на этапе прототипа это оправдано.

Если будет принято решение о создании реальной боевой системы с крылатой ракетой "Буревестник", то необходимо будет решить несколько достаточно многосложных задач. Отмечу лишь те, что на поверхности.

Во-первых, потребуется создание специальной инфраструктуры обслуживания таких ракет. Она будет несколько сложнее имеющихся сейчас ракетно-технических баз (или их современного аналога) — потребуется обслуживать ракеты с ядерными реакторами на борту. Вряд ли такие ракеты будут выпущены малой серией. Скорее всего, потребуется обслуживать десятки или даже сотни таких ракет, а это потребует серьезных вложений в инфраструктуру.

Во-вторых, нужно будет решить вопрос базирования — ракеты могут применяться с наземных стационарных или мобильных пусковых установок, с морских или воздушных носителей разных типов. Возможно, для обеспечения скрытности применения таких ракет будет оправдано создание нескольких вариантов пусковых платформ и, соответственно, нескольких модификаций ракет.

В-третьих, для применения таких ракет потребуется создание цифровых карт как обширных районов барражирования — районов ожидания боевого приказа, так и многих вариантов маршрутов к целям. Вполне вероятно и создание системы получения целевой информации в полете — для гибкости ракетного удара и оперативного изменения приоритетов поражения целей.

В-четвертых, вполне может потребоваться создание системы безопасной аварийной посадки подобных ракет. Сейчас испытания проводились в рамках Первого Центрального полигона Министерства обороны на Новой Земле, но в реальной жизни ракетам придется летать за пределами ядерного полигона.

В-пятых, ракета должна обладать средствами радиоэлектронной борьбы и средствами прорыва ПВО противника. Не все рубежи ПВО можно обойти стороной. Вокруг некоторых целей, безусловно, возможно создание сплошной зоны ПВО, и надо уметь ее преодолевать. Обычные крылатые ракеты преодолевают ПВО прежде всего числом, но ядерные крылатые ракеты будут на порядок дороже своих неядерных аналогов.

Как обеспечить решение каждого из этих вопросов, в общем-то ясно, но пока никто не решал все эти задачи в комплексе в рамках одной боевой системы. Это очень большая, но, конечно, выполнимая работа.

Есть и другая сторона у этой революционной и не имеющей аналогов разработки. Использование новых двигательных установок возможно и на летательных аппаратах. К примеру, на беспилотных летающих платформах. Эти дроны можно использовать для размещения коммуникационных средств, радаров, командных центров и различных систем оружия. Давняя мечта фантастов о создании летающих авианосцев может быть реализована с появлением реактивных двигателей нового типа.

Конечно, для создания пилотируемых самолетов с подобными двигателями необходимо будет решить вопрос защиты экипажа. Но он в свое время уже прорабатывался нашими учеными и конструкторами. И потому думаю, что вопрос тут в основном в формировании требований заказчика, а также в завершении исследовательских и опытно-конструкторских работ по обкатке технологии ядерного реактивного двигателя.

Думаю, что эти работы не будут прекращены. Так как перспективы, которые открываются с созданием таких двигателей, сейчас оценить сложно. Настолько они огромны. И прототип этих будущих систем уже летает.

Дмитрий Корнев — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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