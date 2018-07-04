В Минобороны рассказали о снижении затрат на обслуживание техники
|
|
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Количество моделей оружия и военной техники сократилось в Вооруженных силах России с 2014 года с 3900 до 2600 наименований, следует из материалов Книги рекордов ВС РФ, опубликованной в среду на сайте Министерства обороны.
"Разработанный в 2014 году типаж вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил позволил сократить марочный состав парка вооружения, военной и специальной техники с 3,9 до 2,6 тысяч образцов", - говорится в материалах Книги рекордов ВС РФ.
Отмечается, что такое сокращение позволило снизить затраты на обслуживание техники.
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 Су-57 переходит на новый уровень
05.07.2018 Более 500 военных связистов стали участниками учений в трех субъектах юга России
05.07.2018 Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор
05.07.2018 Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
05.07.2018 Спецназ ЮВО в ходе учения уничтожил беспилотник условного противника из новейшего боевого комплекса
05.07.2018 Шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
05.07.2018 Первые БМП "Курганец-25" поступят в войска в 2019 году
05.07.2018 Появилось фото самого большого сферического экрана Минобороны