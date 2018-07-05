Минобороны показало свой самый большой сферический экран
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Самый большой в Вооруженных Силах сферический светодиодный экран в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министерство обороны России показало, как выглядит самый большой в Вооруженных Силах сферический экран диаметром восемь метров, расположенный в Национальном центре управления обороной РФ.
Фотографии устройства опубликованы в недавно открывшемся на сайте военного ведомства разделе "Книга рекордов Вооруженных Сил РФ".
"В здании Национального центра управления обороной Российской Федерации в 2014 году установлен самый большой в Вооруженных Силах сферический светодиодный экран, диаметр которого составляет восемь метров", - говорится в материалах "Книги".
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04.07.2018
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