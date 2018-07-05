Названо абсолютное оружие России



Военнослужащий ВС РФ.

Источник: rg.ru Военнослужащий ВС РФ.Источник: rg.ru

Российская госпрограмма вооружений на 2018-2027 годы включает как минимум шесть образцов, не имеющих себе равных. О перспективной технике и перевооружении армии страны новый вице-премьер РФ (а прежде замминистра обороны по вооружению) Юрий Борисов рассказал преподавателям и слушателям Военной академии Генерального штаба.

Одна из главных задач оборонно-промышленного комплекса - к 2020 году довести долю современной техники в войсках до 70 процентов. Этот уровень обозначен в президентском указе № 603 от 7 мая 2012 года (один из знаменитых майских указов). В стратегических ядерных силах усилия будут сосредоточены на гиперзвуковых средствах доставки боеприпасов к целям, расширению возможностей по преодолению ПРО, повышению живучести ракетных комплексов, созданию новых авиационных ракет и модернизации бортовой электроники стратегических бомбардировщиков.

Гиперзвук придет и в стратегическое неядерное оружие. К 2027 году необходимо обеспечить возможность его использования с высокой точностью в любое время года и суток при активном противодействии противника и гарантировать преодоление систем ПВО-ПРО. Перед войсками воздушно-космической обороны поставлена задача обеспечить стратегическое сдерживание при реализации противником концепции глобального удара, противовоздушную и противоракетную оборону важнейших объектов, сохранить нынешние темпы разработки нового оружия.

- Новые средства ВКО будут обладать повышенной эффективностью за счет унификации и сопряжения в едином контуре боевого управления, возможности наращивания потенциала за счет открытой архитектуры группировок ПВО-ПРО и эшелонирования зенитной ракетной обороны, воздействия на цели в космической зоне, повышения мобильности, всесуточности и всепогодности применения, - приводит слова Борисова "Военно-промышленный курьер".

ГПВ предусматривает восстановление орбитальной группировки, развертывание космических аппаратов нового поколения, создание экологически чистых ракет-носителей и разгонных блоков, переход на унифицированные командно-измерительные системы и телеметрические комплексы.

Основными направлениями развития ВМФ вице-премьер назвал поддержание численного состава флота и его оснащение унифицированными образцами нового вооружения - в том числе высокоточного и гиперзвукового, - эффективными средствами противоторпедной защиты и ПВО-ПРО.

Юрий Борисов назвал шесть российских оружейных новинок, не имеющих аналогов в мире. Это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, танк Т-14 на платформе "Армата", зенитная система дальнего действия С-500, мобильная система ПРО "Нудоль" и наземный комплекс радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Тирада-2С".

О первых четырех комплексах: от "Сармата" до С-500, - написано много. О системе ПРО А-235 "Нудоль" известно, что она придет на смену советскому комплексу противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-135 "Амур". Главные отличия новой системы: она будет мобильной, состоять из трех эшелонов и сможет перехватывать цели на низкой околоземной орбите (500-750 километров). В 2016-2018 годах прошла серия успешных испытаний противоракет "Нудоли" - в том числе со штатной подвижной пусковой установки.

Наконец, "Тирада" в открытых источниках до сих пор практически не упоминалась. Известно лишь, что конструкторские работы по этой теме начались в 2001 году, а целью перспективного комплекса являются космические аппараты на околоземной орбите. Их "Тирада" сможет выводить из строя путем направленного электромагнитного излучения.

Антон Валагин