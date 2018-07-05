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Названо абсолютное оружие России

05.07.2018 Российская газета 289 1
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: rg.ru

Российская госпрограмма вооружений на 2018-2027 годы включает как минимум шесть образцов, не имеющих себе равных. О перспективной технике и перевооружении армии страны новый вице-премьер РФ (а прежде замминистра обороны по вооружению) Юрий Борисов рассказал преподавателям и слушателям Военной академии Генерального штаба.

Одна из главных задач оборонно-промышленного комплекса - к 2020 году довести долю современной техники в войсках до 70 процентов. Этот уровень обозначен в президентском указе № 603 от 7 мая 2012 года (один из знаменитых майских указов). В стратегических ядерных силах усилия будут сосредоточены на гиперзвуковых средствах доставки боеприпасов к целям, расширению возможностей по преодолению ПРО, повышению живучести ракетных комплексов, созданию новых авиационных ракет и модернизации бортовой электроники стратегических бомбардировщиков.

Гиперзвук придет и в стратегическое неядерное оружие. К 2027 году необходимо обеспечить возможность его использования с высокой точностью в любое время года и суток при активном противодействии противника и гарантировать преодоление систем ПВО-ПРО. Перед войсками воздушно-космической обороны поставлена задача обеспечить стратегическое сдерживание при реализации противником концепции глобального удара, противовоздушную и противоракетную оборону важнейших объектов, сохранить нынешние темпы разработки нового оружия.

- Новые средства ВКО будут обладать повышенной эффективностью за счет унификации и сопряжения в едином контуре боевого управления, возможности наращивания потенциала за счет открытой архитектуры группировок ПВО-ПРО и эшелонирования зенитной ракетной обороны, воздействия на цели в космической зоне, повышения мобильности, всесуточности и всепогодности применения, - приводит слова Борисова "Военно-промышленный курьер".

ГПВ предусматривает восстановление орбитальной группировки, развертывание космических аппаратов нового поколения, создание экологически чистых ракет-носителей и разгонных блоков, переход на унифицированные командно-измерительные системы и телеметрические комплексы.

Основными направлениями развития ВМФ вице-премьер назвал поддержание численного состава флота и его оснащение унифицированными образцами нового вооружения - в том числе высокоточного и гиперзвукового, - эффективными средствами противоторпедной защиты и ПВО-ПРО.

Юрий Борисов назвал шесть российских оружейных новинок, не имеющих аналогов в мире. Это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, танк Т-14 на платформе "Армата", зенитная система дальнего действия С-500, мобильная система ПРО "Нудоль" и наземный комплекс радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Тирада-2С".

О первых четырех комплексах: от "Сармата" до С-500, - написано много. О системе ПРО А-235 "Нудоль" известно, что она придет на смену советскому комплексу противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-135 "Амур". Главные отличия новой системы: она будет мобильной, состоять из трех эшелонов и сможет перехватывать цели на низкой околоземной орбите (500-750 километров). В 2016-2018 годах прошла серия успешных испытаний противоракет "Нудоли" - в том числе со штатной подвижной пусковой установки.

Наконец, "Тирада" в открытых источниках до сих пор практически не упоминалась. Известно лишь, что конструкторские работы по этой теме начались в 2001 году, а целью перспективного комплекса являются космические аппараты на околоземной орбите. Их "Тирада" сможет выводить из строя путем направленного электромагнитного излучения.


Антон Валагин
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-135
А-235
Армата
ПАК ФА
С-500
Сармат МБР
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17409
№1
05.07.2018 02:29
Из всего этого Нудоль при ЯБЧ в Никарагуа для охраны канала и РЭБ противоспутниковая -- самое полезное.
0
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