Британия потеряла второй самолет в Ираке
|
|
Поврежденный военно-транспортный самолет C-130J Hercules ВВС Великобритании.
Источник: rg.ru
Королевские ВВС Великобритании списали военно-транспортный самолет C-130J Hercules, получивший сильные повреждения при посадке на аэродром в Эрбиле на севере Ирака.
В августе 2017 года самолет с бортовым номером ZH873 из состава 47-й эскадрильи, доставлявший в Ирак из Сирии группу британского спецназа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто на борту не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения. Пресса Соединенного Королевства не упоминала об происшествии, не комментируют его и и Министерстве обороны Великобритании, пишет Jane's Defence Weekly со ссылкой на высокопоставленные военный источник.
Сделанные в мае 2018 года спутниковые снимки показали, что самолет по-прежнему находится в Эрбиле, лишившись двигателей и штанги дозаправки топливом.
В 2007 году Королевские ВВС потеряли в Ираке еще один Hercules - во время посадки на полевой аэродром в провинции Майсан повстанцы взорвали фугас. Самолет получил сильные повреждения и был уничтожен британскими военными в силу невозможности эвакуации.
Lockheed Martin C-130 Hercules - американский турбовинтовой самолет средней и большой дальности, основной военно-транспортный самолет НАТО. Великобритания стала первым иностранным заказчиком новейшей модификации С-130J, приобретя в 1994 года 25 самолетов. 10 из них списаны и проданы другим государствам, два потеряны, 13 продолжают эксплуатироваться.
Антон Валагин
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.05.2018 Германия намерена приобрести в США самолеты C-130J "Геркулес"
23.04.2018 Авиастроению в Украине - быть или не быть?
28.03.2018 Мишень двойного назначения
13.11.2017 Американские планы наращивания потенциала ВВС Афганистана
13.11.2017 Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
31.07.2017 Груз-XXI
10.03.2017 "В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
17.02.2017 Германия планирует реализовать несколько программ по совместной эксплуатации военных самолетов со странами НАТО