Британия потеряла второй самолет в Ираке



Поврежденный военно-транспортный самолет C-130J Hercules ВВС Великобритании.

Источник: rg.ru Поврежденный военно-транспортный самолет C-130J Hercules ВВС Великобритании.Источник: rg.ru

Королевские ВВС Великобритании списали военно-транспортный самолет C-130J Hercules, получивший сильные повреждения при посадке на аэродром в Эрбиле на севере Ирака.

В августе 2017 года самолет с бортовым номером ZH873 из состава 47-й эскадрильи, доставлявший в Ирак из Сирии группу британского спецназа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто на борту не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения. Пресса Соединенного Королевства не упоминала об происшествии, не комментируют его и и Министерстве обороны Великобритании, пишет Jane's Defence Weekly со ссылкой на высокопоставленные военный источник.

Сделанные в мае 2018 года спутниковые снимки показали, что самолет по-прежнему находится в Эрбиле, лишившись двигателей и штанги дозаправки топливом.

В 2007 году Королевские ВВС потеряли в Ираке еще один Hercules - во время посадки на полевой аэродром в провинции Майсан повстанцы взорвали фугас. Самолет получил сильные повреждения и был уничтожен британскими военными в силу невозможности эвакуации.

Lockheed Martin C-130 Hercules - американский турбовинтовой самолет средней и большой дальности, основной военно-транспортный самолет НАТО. Великобритания стала первым иностранным заказчиком новейшей модификации С-130J, приобретя в 1994 года 25 самолетов. 10 из них списаны и проданы другим государствам, два потеряны, 13 продолжают эксплуатироваться.

Антон Валагин