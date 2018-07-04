В США сравнили американский, китайский и российский спецназ



Снайпер.

Источник: rg.ru Снайпер.Источник: rg.ru

Не теряют ли силы специальных операций США собственные технологические преимущества? Этим вопросом озаботились американские эксперты и проанализировали состояние сил специальных операций США, России и Китая.

Они считают, что самым большим их технологическим преимуществом является наличие беспилотных летательных систем - Unmanned Aircraft Systems. В США называют эти беспилотники "глазами в небе", потому что они могут обнаружить цели практически в любое время суток при помощи приборов ночного наблюдения и тепловизоров. Об этом пишет ИНОСМИ.РУ со ссылкой на издание The National Interest.

Активно используют беспилотники и силы специальных операций России. Некоторые их виды применяли и в Сирии, чтобы обнаружить и скорректировать цели для артиллерии. А полученные данные как раз и использовали для поддержки сил специальных операций. Эксперты отмечают, что наиболее используемые российские беспилотники - "Орлан-10" и "Форпост". Последний, по мнению The National Interest - версия IAI Searcher Mk. II, беспилотника Израиля, и его можно считать аналогом американского MQ-1 Predator. Но он не несет оружия. "Орлан-10" - более легкий беспилотник, весит около пяти килограммов. Он также как и "Форпост" имеет шарообразное устройство с камерами и тепловизорами. Но возможности у "Орлана-10" скромнее, чем у тяжелых беспилотных летательных аппаратов.

The National Interest считает, что беспилотники Китая Wing Loong являются клонами MQ-1 Predator. Они имеют одинаковые выпуклые носы, V-образное хвостовое оперение и несут на борту оружие. Поэтому Поднебесная может использовать их при поддержке сил специальных операций.

Для поддержки сил специальных операций используют и другие передовые технологии, в частности приборы ночного видения. Но анализировать данные о них нелегко - информация скрыта. А все потому, что силы специальных операций действуют независимо от обычных родов войск и применяют специальные виды вооружения, о которых мало что известно.

Тем не менее, сведения о некоторых инновациях становятся доступными. Если говорить о США, то это современная технология для обработки изображений пехотных подразделений: от миниатюрных тепловизоров до усовершенствованных приборов ночного видения. При производстве этих приборов вместо зеленого фосфора используют белый, что позволяет повысить качество изображения. В американской армии также применяют и системы AN/PSQ-20 и AN/PSQ-36, которые способны накладывать термальные изображения на ночные.

Эти инновации пока не дошли до российских сил специальных операций, считают в издании. И добавляют, что, судя по рекламе, военнослужащие подразделений РФ используют только монокулярные приборы, хотя отечественная промышленность выпускает и бинокулярные приборы ночного видения. Издание констатирует, что в России традиционно используются приборы ночного видения, установленные на различных видах оружия. Такие прицелы, как НСПУ и 1ПН93 эффективны, но больше подходят для наблюдения и оборонительных действий. И даже в состав нового комплекса солдата будущего "Ратник" тоже входит монокулярное устройство, которое можно применять в качестве прицела как с тепловизором, так и с прибором ночного видения.

Что касается Китая, то сведений об использовании технологии ночного видения крайне мало, кроме одного, где упоминается белый фосфор. А еще в 2014 году появились фотографии, которые свидетельствуют о применении монокулярного устройства, похожего на AN/PVS-7. Любопытно, что китайцы используют кронштейн для приборов ночного видения, который устанавливают на шарнире в районе подбородка и опускают его вниз. Отличие российских и американских устройств в том, что они поднимаются наверх.

Светлана Цыганкова