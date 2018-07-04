На верфи ASTIMAR 20 ВМС Мексики спущен на воду патрульный корабль класса "Оаксака"

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ЦАМТО, 4 июля. На военном судостроительном предприятии ASTIMAR 20 (Astillero de Marina №20) ВМС Мексики, расположенном в Салина Круз, 2 июля состоялась церемония спуска на воду патрульного корабля класса "Оаксака".

По информации Infodefensa.com, новый патрульный корабль получил наименование (P-167) "Халиско" (Jalisco). Как и ранее построенные корабли серии, он будет применяться для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций и поддержки гуманитарных операций.

До настоящего времени на вооружение ВМС Мексики были приняты шесть кораблей класса "Оаксака". Их строительство ведется в рамках программы модернизации надводного флота ВМС Мексики.

Корабли, начиная с четвертого ("Чиапас"), отличаются рядом усовершенствований. Так, обводы корпуса были изменены с целью улучшения гидродинамических характеристик, установлен бульбообразный нос для повышения скорости, остойчивости и управляемости. Положение навигационного пульта на мостике было изменено для улучшения обзора при швартовке, обновлены внутренняя противопожарная система, система управления двигателями и система управления огнем разработки подчиненного командованию ВМС Технологического научно-исследовательского института (INIDETAM).

На борту может быть размещен вертолет и скоростная шлюпка-перехватчик.