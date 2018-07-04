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Первая в России трудовая рота отправится строить подводные лодки

05.07.2018 Российская газета 104 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: rg.ru

На архангельский судостроительный комплекс "Севмаш" отправится первая научно-производственная рота. Военнослужащие будут строить атомные подводные лодки.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, раньше подобных подготовленных подразделений в России и Северо-Западном федеральном округе еще не было.

В роте - полсотни призывников со средним профессиональным образованием. Все они закончили техникум судостроения и машиностроения в Северодвинске. И "Севмаш" им хорошо знаком, там проходили практику во время учебы.

Работать на предприятии они начнут после принятия присяги. Новобранцы будут полдня заниматься военной подготовкой, а полдня трудиться токарями, фрезеровщиками, сборщиками корпусов.

Как прокомментировал заместитель генерального директора "Севмаша" Владимир Сыродубов, появление подобной роты позволит сохранить военнослужащим по призыву рабочие навыки, а предприятие оборонно-промышленного комплекса обеспечит себя молодыми кадрами, чтобы справиться с гособоронзаказом.


Светлана Цыганкова
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
Гособоронзаказ

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