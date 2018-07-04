Источник: новый гендиректор РКК "Энергия" будет избран 21 августа



Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева". Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева".

Владимир Солнцев, который был гендиректором предприятия с 2014 года, с 3 августа покинет свой пост

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новый генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" будет избран 21 августа на внеочередном собрании акционеров предприятия. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Новый глава РКК "Энергия" будет избран на внеочередном собрании акционеров корпорации, которое запланировано на 21 августа", - сказал собеседник агентства.

Владимир Солнцев, который был гендиректором предприятия с 2014 года, с 3 августа покинет свой пост. Как сообщили во вторник журналистам в Роскосмосе, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Источник в отрасли сообщил ТАСС, что врио главы корпорации назначен первый замдиректора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергей Романов.

В Роскосмосе воздержались от комментариев по поводу даты избрания нового гендиректора корпорации.

Ранее сообщалось, что Роскосмос потребовал созвать внеочередное собрание акционеров РКК "Энергия". В корпорации уточняли, что собрание необходимо провести для внесения изменений в состав совета директоров предприятия.

Солнцев начал работу в корпорации "Энергия" 1 августа 2014 года в должности врио президента. В сентябре того же года решением внеочередного собрания акционеров избран президентом компании, с июня 2016 года - гендиректор РКК "Энергия". В 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО "Энергомаш". При Солнцеве, в частности, была реализована сделка по продаже активов "Морского старта" от РКК "Энергия" компании S7 Space.

Выкуп акций

Ранее сообщалось, что Роскосмос предложил миноритарным акционерам Ракетно-космической корпорации "Энергия" выкупить у них 180 тыс. 574 акции предприятия (16% от общего числа выпущенных акций) за 1,344 млрд рублей.

Роскосмос сейчас владеет 943 тыс. 163 акциями РКК "Энергия", что составляет 83,93% уставного капитала предприятия. Таким образом, выкупив оставшиеся акции, госкорпорация доведет свою долю в РКК "Энергия" до 100%.

Согласно уставу корпорации, общий объем эмиссии акций РКК "Энергия" составляет 1123734 штук.

Цена приобретения акций установлена на уровне 7440,63 рубля за акцию.

Роскосмос в настоящее время владеет через Объединенную ракетно-космическую корпорацию 58,82% акций предприятия и еще 25,11% напрямую.