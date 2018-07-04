Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев с 3 августа покинет должность
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Президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Как сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли, врио гендиректора будет назначен главный конструктор пилотируемых космических комплексов госкорпорации Сергей Романов
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев с 3 августа покинет свою должность. Об этом сообщили во вторник журналистам в госкорпорации "Роскосмос".
"Сегодня генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию, он покинет свой пост 3 августа 2018 года", - сказали в Роскосмосе.
Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, "врио гендиректора будет назначен первый замгенерального конструктора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергей Романов".
Солнцев начал работу в корпорации "Энергия" с 1 августа 2014 года в должности врио президента. В сентябре того же года решением внеочередного собрания акционеров избран президентом компании. С июня 2016 года - гендиректор РКК "Энергия". В 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО "Энергомаш".
При Солнцеве, в частности, была реализована сделка по продаже активов "Морского старта" от РКК "Энергия" компании S7 Space. В декабре 2017 года с Байконура был запущен в космос изготовленный корпорацией "Энергия" первый ангольский спутник "Ангосат-1". Связь со спутником прервалась почти сразу после отделения от разгонного блока из-за проблем на борту космического аппарата. В апреле этого года космический аппарат был признан полностью утерянным, взамен будет строиться "Ангосат-2".
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04.07.2018
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