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Минобороны откроет собственную книгу рекордов

05.07.2018 ТАСС 115 0
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Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации.
Источник: © Стоян Васев/ТАСС

Проект расскажет о достижениях военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ откроет на своем официальном сайте книгу рекордов Вооруженных сил, сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.

"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации". Пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере", - сообщили в министерстве.

Книга рассказывает о выдающихся достижениях военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск, спортсменов-армейцев, военных ученых, исследователей и т.д.

"Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил", - добавили в Минобороны.

В частности, в разделе будут представлены такие рекорды, как самые долгие беспосадочные полеты на самолетах Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95, самое длительное погружение экипажа подводной лодки, посадка Ан-124 "Руслан" на ледовое покрытие в Заполярье.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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