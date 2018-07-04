Минобороны откроет собственную книгу рекордов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации.
Источник: © Стоян Васев/ТАСС
Проект расскажет о достижениях военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ откроет на своем официальном сайте книгу рекордов Вооруженных сил, сообщили журналистам в среду в военном ведомстве.
"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации". Пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной сфере", - сообщили в министерстве.
Книга рассказывает о выдающихся достижениях военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск, спортсменов-армейцев, военных ученых, исследователей и т.д.
"Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил", - добавили в Минобороны.
В частности, в разделе будут представлены такие рекорды, как самые долгие беспосадочные полеты на самолетах Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95, самое длительное погружение экипажа подводной лодки, посадка Ан-124 "Руслан" на ледовое покрытие в Заполярье.
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04.07.2018
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