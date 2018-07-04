Патрушев обсудил модернизацию объектов ТОФ на базе подводных сил на Камчатке
|
|
Офицер у атомной подводной лодки проекта 949А "Антей" в Вилючинск.
Источник: РИА Новости, Алексей Куденко
Секретарь Совбеза также поговорил с губернатором края Владимиром Илюхиным на тему национальной безопасности в регионе
ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске (Камчатский край) и обсудил с командованием вопросы модернизации военной инфраструктуры и оснащения современным вооружением и военной техникой.
Доклады на эту тему секретарю Совбеза сделали командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Кроме того, участники встречи обсудили боевую подготовку и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев осмотрел строящиеся на причале объекты военно инфраструктуры и подводную лодку "Александр Невский".
После этого секретарь российского Совбеза с борта противодиверсионного катера "Юнармеец Камчатки" ознакомился с ходом реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.
Также он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 Патрушев посетил базу подводников Тихоокеанского флота в Вилючинске
20.03.2018 Мы умеем растворяться в пространстве
03.07.2018 Подводным силам Тихоокеанского флота исполнилось 80 лет
02.07.2018 Долетела из 90-х: "Булаву" приняли на вооружение
20.04.2018 Подводный крейсер "Александр Невский" провел учения
20.04.2018 На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли
17.04.2018 Атомные подводные крейсеры ТОФ в ходе учений на Камчатке провели подводную "дуэль"
17.04.2018 На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль