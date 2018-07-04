В Приморье южнокорейские офицеры посетили российских мотострелков



Владивосток. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Владивосток. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Офицеры Первой армии Южной Кореи прибыли с визитом в Приморье и посетили мотострелковое соединение в Уссурийске, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Сегодня в соответствие с планом международной деятельности министерства обороны Российской Федерации военная делегация командования Первой армии Республики Корея, которая вчера прибыла в Приморье, посетила мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Уссурийске", - сообщил он.

"Командующий Первой армией Южной Кореи генерал армии Пак Чон Чжин и офицеры его штаба в сопровождении командующего общевойсковой армией ВВО генерал-майора Олега Цекова осмотрели казармы и общежития личного состава, столовую, побывали в музее части", - добавил Воскресенский.

Генералы и старшие офицеры из Южной Кореи познакомились с образцами боевой и специальной техники соединения.

На общевойсковом полигоне "Сергеевский" гостям показали плановые занятия личного состава по боевой подготовке: контрольные стрельбы из танка и боевой машины пехоты БМП-2, прохождение разведподразделениями "полосы разведчика", стрельбы из стрелкового оружия и гранатомёта. Южнокорейским военным предоставили возможность лично попрактиковаться в стрельбе из автомата Калашникова. Кроме того, гостям вручили сувениры.

Планируется, что в четверг южнокорейские офицеры посетят объекты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Делегация прибыла в Приморье 3 июля. Военные проведут встречу с представителями командования Тихоокеанского флота, познакомятся с достопримечательностями Владивостока и посетят военные объекты края. Визит завершится 6 июля.