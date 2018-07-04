Патрушев посетил базу подводников Тихоокеанского флота в Вилючинске
|
|
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 4 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске и обсудил с командованием вопросы модернизации военной инфраструктуры и оснащения современным вооружением и военной техникой.
Доклады на эту тему секретарю Совбеза сделали командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Кроме того, они обсудили боевую подготовку, ход строительных работ и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев осмотрел строящиеся на причале объекты военной инфраструктуры и подводную лодку "Александр Невский".
После этого Патрушев с борта противодиверсионного катера "Юнармеец Камчатки" ознакомился с ходом реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.
Также он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 Патрушев обсудил модернизацию объектов ТОФ на базе подводных сил на Камчатке
20.03.2018 Мы умеем растворяться в пространстве
03.07.2018 Подводным силам Тихоокеанского флота исполнилось 80 лет
02.07.2018 Долетела из 90-х: "Булаву" приняли на вооружение
20.04.2018 Подводный крейсер "Александр Невский" провел учения
20.04.2018 На Камчатке экипаж спас атомную подлодку после торпедной дуэли
17.04.2018 Атомные подводные крейсеры ТОФ в ходе учений на Камчатке провели подводную "дуэль"
17.04.2018 На Камчатке российские атомные подлодки разыграли дуэль