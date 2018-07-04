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Патрушев посетил базу подводников Тихоокеанского флота в Вилючинске

05.07.2018 РИА Новости 122 0
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Владимир Мономах
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах" в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.
Источник: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 4 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске и обсудил с командованием вопросы модернизации военной инфраструктуры и оснащения современным вооружением и военной техникой.

Доклады на эту тему секретарю Совбеза сделали командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Кроме того, они обсудили боевую подготовку, ход строительных работ и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев осмотрел строящиеся на причале объекты военной инфраструктуры и подводную лодку "Александр Невский".

После этого Патрушев с борта противодиверсионного катера "Юнармеец Камчатки" ознакомился с ходом реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.

Также он обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в регионе.
04.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Персоны
Дмитриев Владимир
Патрушев Николай
Проекты
Военные учения
ТОФ

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