Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о мощнейшем оружии России
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия располагает шестью видами оружия, на которые западным странам нечем ответить, заявил вице-премьер Юрий Борисов в беседе с изданием "Военно-промышленный курьер".
По словам чиновника, самыми сильными из российских вооружений являются комплекс "Сармат", комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, танк Т-14 на платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, противоспутниковый комплекс "Нудоль" и комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С".
Борисов добавил, что российские войска уже оснащаются мощнейшим оружием. Планируется, что армия полностью вооружится новейшей техникой в 2027 году.
Первого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия - системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат, авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия.
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04.07.2018
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