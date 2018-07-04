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Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о мощнейшем оружии России

05.07.2018 РИА Новости 164 0
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия располагает шестью видами оружия, на которые западным странам нечем ответить, заявил вице-премьер Юрий Борисов в беседе с изданием "Военно-промышленный курьер".

По словам чиновника, самыми сильными из российских вооружений являются комплекс "Сармат", комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, танк Т-14 на платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, противоспутниковый комплекс "Нудоль" и комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С".

Борисов добавил, что российские войска уже оснащаются мощнейшим оружием. Планируется, что армия полностью вооружится новейшей техникой в 2027 году.

Первого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия - системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат, авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия.
04.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
А-235
Армата
Кинжал ЗРК
ПАК ФА
С-500
Сармат МБР
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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Ядерный щит
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