Назван самый титулованный российский военный



Полковник запаса воздушно-космических сил России Игорь Родобольский. Архивное фото.

Источник: CC BY-SA 4.0 / Uragan. TT / Полковник запаса воздушно-космических сил России Игорь Родобольский. Архивное фото.Источник: CC BY-SA 4.0 / Uragan. TT /

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полковник запаса воздушно-космических сил России Игорь Родобольский остается обладателем максимального количества (восьми) государственных наград, полученных одним военнослужащим ВС РФ, следует из материалов Книги рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации, опубликованной в среду на сайте Минобороны.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, полковнику Игорю Олеговичу Родобольскому Указом Президента России от 21 сентября 2003 года присвоено звание Героя Российской Федерации.

"Он награжден орденом "За военные заслуги", тремя орденами Мужества, двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени", - говорится в материалах книги.

Как отмечается, Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994-1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.

Книга рекордов Вооруженных сил Российской федерации - уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Сборник содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений видов и родов войск вооруженных сил России, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учётом новых военных достижений российской армии, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отметили в военном ведомстве.