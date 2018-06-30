Войти

Датчане разработали носимую «глушилку» дронов

04.07.2018 N+1 83 0
0
Понравилась новость?
 0
Wingman (слева) и «глушилка» Pitbull
Устройство обнаружения дронов Wingman (слева) и «глушилка» Pitbull.
Источник: MyDefence

Датская компания MyDefence представила носимую систему радиоэлектронного подавления каналов управления дронами Pitbull. Масса устройства, которое можно закрепить на груди на бронежилете или разгрузочном жилете, составляет всего 775 граммов без аккумулятора (масса батареи не уточняется).


К настоящему времени большое количество компаний по всему миру объявили о разработке различных систем борьбы с дронами-нарушителями. Большинство таких систем работают по принципу постановки радиопомех на частоте, на которой поддерживается связь между дроном и пультом оператора. При этом многие такие устройства либо выполнены в виде ружей, либо сделаны стационарными.


Устройство Pitbull сделано в небольшом пластиковом корпусе и имеет клавишу включения и селектор режимов работы. Устройство может ставить помехи на частотах 2,4-2,5, 5,2-5,8 гигагерца, а также частотах, на которых идет вещание спутниковых систем глобального позиционирования. Pitbull способен работать на одном заряде батареи до двух часов в режиме постановки помех.


Устройство обнаружения дронов Wingman (слева) и «глушилка» Pitbull.
Источник: MyDefence

Мощность излучателя устройства составляет два ватта. Оно способно нарушать связь дронов с операторами и спутниками на дальности до тысячи метров. При этом производитель утверждает, что Pitbull практически не нарушает работу систем радиосвязи, используемой его владельцем.

Носимая «глушилка» может работать как самостоятельно, так и в связке с портативным устройством обнаружения дронов Wingman. Последнее способно обнаруживать каналы связи пультов операторов с дронами и определять их основные параметры, включая частоту вещания.


В мае текущего года американская компания Sierra Nevada объявила о разработке мобильного противодронового комплекса, который может работать прямо во время движения. Комплекс, получивший название X-Madis способен работать на скорости до 80 километров в час.


X-Madis состоит из оптико-электронной системы распознавания целей и наведения, оборудования радиоэлектронной борьбы и управляющего компьютера. Во время движения система может наводить на цель и удерживать на ней излучатель электромагнитных помех.


Василий Сычёв
30.06.2018
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса