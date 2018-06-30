Датчане разработали носимую «глушилку» дронов



Устройство обнаружения дронов Wingman (слева) и «глушилка» Pitbull.

Источник: MyDefence Устройство обнаружения дронов Wingman (слева) и «глушилка» Pitbull.Источник: MyDefence

Датская компания MyDefence представила носимую систему радиоэлектронного подавления каналов управления дронами Pitbull. Масса устройства, которое можно закрепить на груди на бронежилете или разгрузочном жилете, составляет всего 775 граммов без аккумулятора (масса батареи не уточняется).

К настоящему времени большое количество компаний по всему миру объявили о разработке различных систем борьбы с дронами-нарушителями. Большинство таких систем работают по принципу постановки радиопомех на частоте, на которой поддерживается связь между дроном и пультом оператора. При этом многие такие устройства либо выполнены в виде ружей, либо сделаны стационарными.

Устройство Pitbull сделано в небольшом пластиковом корпусе и имеет клавишу включения и селектор режимов работы. Устройство может ставить помехи на частотах 2,4-2,5, 5,2-5,8 гигагерца, а также частотах, на которых идет вещание спутниковых систем глобального позиционирования. Pitbull способен работать на одном заряде батареи до двух часов в режиме постановки помех.

Устройство обнаружения дронов Wingman (слева) и «глушилка» Pitbull. Источник: MyDefence

Мощность излучателя устройства составляет два ватта. Оно способно нарушать связь дронов с операторами и спутниками на дальности до тысячи метров. При этом производитель утверждает, что Pitbull практически не нарушает работу систем радиосвязи, используемой его владельцем.

Носимая «глушилка» может работать как самостоятельно, так и в связке с портативным устройством обнаружения дронов Wingman. Последнее способно обнаруживать каналы связи пультов операторов с дронами и определять их основные параметры, включая частоту вещания.

В мае текущего года американская компания Sierra Nevada объявила о разработке мобильного противодронового комплекса, который может работать прямо во время движения. Комплекс, получивший название X-Madis способен работать на скорости до 80 километров в час.

X-Madis состоит из оптико-электронной системы распознавания целей и наведения, оборудования радиоэлектронной борьбы и управляющего компьютера. Во время движения система может наводить на цель и удерживать на ней излучатель электромагнитных помех.

Василий Сычёв