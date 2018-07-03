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Чем вооружены российские войска в Арктике

04.07.2018 Российская газета 146 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: rg.ru

Западные военные СМИ заинтересовались вооружением подразделений российских войск, дислоцированных в Арктике. Международное агентство военной информации Army Recognition рассказало о летательных аппаратах, стрелковом вооружении и бронетехнике, которыми оснащены арктически подразделения российской армии.

Агентство отмечает, что Арктика содержит 25% мировых запасов углеводородов, и Россия к 2030 году намерена взять под контроль 55% арктической нефти и газа. При этом Арктика - самый короткий путь для нацеленных на Россию американских баллистических ракет и самый короткий путь из Северной Европы в Азию, который постепенно освобождается ото льда. Чтобы обезопасить себя от нападения с севера, в 2014 году в России создано Объединенное стратегическое командование "Северный флот", в состав которого входят 38 надводных кораблей, 42 подводных лодки и две арктические мотострелковые бригады.

Первая из них - 200-я мотострелковая бригада, вооруженная новыми танками Т-80БВМ, бронетранспортерами БТР-82А, артиллерией и средствами ПВО.

Второе сухопутное подразделение - 80-я отдельная мотострелковая бригада, созданная в 2015 году. Ее вооружение адаптировано для арктических условий. Оно включает в себя бронетранспортер на базе советского МТЛБ, снабженный гусеницами шириной 656 миллиметров, которые создают давление на грунт в 0,28 килограммов на квадратный сантиметр - меньше, чем передвигающийся пешком человек. Также бригада вооружена самоходными орудиями "Гвоздика" калибра 122 миллиметров на базе МТЛБ с дальностью стрельбы обычными боеприпасами до 15 километров. Это делает бригаду единственным в мире арктическим подразделением, вооруженным подобной артиллерией. Огромная боевая мощь 80-й бригады усиливается зенитно-ракетным комплексом "Тор-М2ДТ", имеющим 16 ракет 9M338KE, имеющими радиус действия 16 километров и поражающими цель на высоте до 10 километров. Также в состав бригады входит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", вооруженный 18-ю ракетами 9M335, имеющими радиус действия 20 километров и способными поражать цели на высоте 15 километров.

Поддержку с воздуха мотострелкам бригады окажет первый "арктический" вертолет Ми-8АМТШ-ВА, работающий на газотурбинных двигателях "Климов-ВK-2500-03". Вертолет имеет вспомогательный электрический генератор, систему отопления для своей электростанции и трансмиссии, а также тефлоновые шланги для гидравлики, масла и топлива, позволяющие работать при температурах до минус 60 градусов.

Мобильность бригады обеспечивает обеспечивается ГАЗ-3344-20, двухзвенным гусеничным снегоболотоходом-амфибией, который весит 11 тонн и способен перевозить 3 тонны груза. Он может передвигаться со скоростью 50 километров в час на суше и 3,8 километра в час на воде.

Если же техника подведет и будет уничтожена противником, арктические мотострелки способны проходить 40 километров за день на лыжах и использовать оленьи и собачьи упряжки. Экипировку военнослужащих бригады в издании называют уникальной, так как ее можно "настроить" для максимального комфорта в зависимости от температуры воздуха и погоды.

Россия построила в Арктике ряд военных баз - таких, как "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа" и "Северный клевер" на острове Котельный в море Лаптевых. В частности, "Арктический трилистник" может непрерывно работать в течение 18 месяцев в составе 150 человек. Эта база включает в себя две взлетно-посадочные полосы, одну для воздушных судов снабжения и одну для военной авиации, и оснащена береговыми ракетными комплексами "Бастион". Состав "Северного клевера" - 250 человек, радиолокационная станция для наблюдения за воздушными судами и комплекс "Панцирь - С1" для противовоздушной обороны. Базы позволят России поддерживать почти постоянное присутствие в Арктике.

Разработка транспорта для арктических войск России продолжается. Сейчас ведутся испытания наземного транспортного средства "Трэкол 39249" - амфибии-разведчика для поиска безопасных путей для более тяжелого транспорта в арктической местности и измерения толщины льда с помощью специального радара. Полностью нагруженный "Трэкол" весит 3,5 тонны. Давление в шинах может меняться в зависимости от местности В дальнейшей перспективе - разработка модели "Трэкола" на водяных струях, что поможет ему передвигаться по воде с большей скоростью. окончательной модели Trekol с водяными струями, чтобы обеспечить лучшее движение через водоемы. На испытательных моделях армии была установлена ледозащитная радар для измерения толщины льда.

Помимо "Трэкола", для передвижения по Арктике разработаны бронированные снегоболотоходы ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Последний, более тяжелый, способен не только "поднимать голову" и забираться на почти вертикальные стены, но и двигаться вбок с помощью гидравлики, чтобы выбрать оптимальный маршрут. В будущем ДТ-30ПМ предполагается использовать в качестве тягача для 122-миллиметровой системы залпового огня "Град" или 300-миллиметровой РСЗО "Смерч". Эти средства дадут 80-й бригаде значительное огневое превосходство над потенциальным противником в Арктике.


Алексей Михайлов (Мурманская область)
03.07.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
9М335
Tор-М2
Бастион
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
ДТ-30
Ми-8
Ми-8АМТ
МТ-ЛБ
Т-80
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ГАЗ Группа
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