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Смертоносный российский гранатомет "Вампир" впервые замечен в Алжире

04.07.2018 Российская газета 122 0
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Российский гранатомет "Вампир"
Российский гранатомет "Вампир".
Источник: rg.ru

Российский гранатомет "Вампир" обретает все большую популярность в мире. В последнее время этому способствует удачное боевое применение на Ближнем Востоке. Здесь жертвами этого супероружия стали танки различных моделей.

Как известно из открытых источников, боец, вооруженный таким гранатометом, способен превратить в груду пылающего металлолома бронемашину с броней, которая эквивалента 650 мм специальной стали. Даже если танк будет прикрыт динамической защитой, боевая часть с двумя кумулятивными зарядами легко ее преодолеет. При этом может быть атакована цель, находящаяся на дистанции в полкилометра.

"Вампир" - оружие для физически крепких воинов, его вес составляет более 12 кг.

Учитывая высокие характеристики "Вампира", неудивительно, что данную разработку российских оборонщиков теперь можно увидеть даже под самым боком у США, в Мексике.

Недавно стало известно о появлении РПГ-29 и у постоянного покупателя российского оружия - вооруженных сил Алжира. В Сети появилась фотография, подтверждающая этот факт.

Необходимо отметить, что военные этой страны очень серьезно относятся к вопросам противотанковой обороны. Кроме "Вампиров", здесь активно используют российские противотанковые комплексы "Корнет", которые применяются в носимом варианте или установлены на бронемашины "Тигр", БМП-2М и БТР-80.


Алексей Моисеев
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Мексика
Россия
США
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БТР-80
Корнет
РПГ-29 Вампир
Тигр
Тигр БА

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