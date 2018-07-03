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В Ираке начались проблемы с возвращением в строй Т-72М1 и БМП-1

04.07.2018 Российская газета 116 0
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БМП-1 ВС Ирака
БМП-1 ВС Ирака.
Источник: rg.ru

Иракская федеральная полиция и национальная армия этого государства занялись восстановлением старых Т-72М1 и БМП-1. Данная бронетехника осталась в наследство от вооруженных сил прежнего режима.



Месяц назад появлялась информация, что техника доставлена на ремонтный завод. Всего должны были быть восстановлены 10 танков и столько же бронированных машин. Однако в настоящее время работы приостановлены. Предполагается, что возникли проблемы с запасными частями и комплектующими. В настоящее время частично собранная и окрашенная в характерный цвет сил правопорядка бронетехника замерла в ожидании продолжения работ.

Российские военные эксперты понимают желание иракцев обойтись своими силами в ремонте этих танков и БМП, сэкономить средства и предоставить людям возможность получить рабочие места. Что-то похожее мы видели и в Сирии. Однако помощь российских специалистов в соседней с Ираком стране позволила избежать многих накладок и более грамотно организовать рабочий процесс.

Россия уже продемонстрировала в Ираке, что является надежным партнером в военно-техническом сотрудничестве. Такие образцы техники как штурмовики Су-25, вертолеты Ми-17, Ми-171, Ми-35М, Ми-28НЭ, ТОС-1А "Солнцепек" - прекрасно показали себя в боях с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. В настоящее время небо этой страны охраняют "Панцирь-С1Э", продолжается поставка основных боевых танков Т-90С, также ожидается прибытие БМП-3.



Алексей Брусилов
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-1
БМП-3
Ми-17
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8АМТ
Солнцепёк
Су-25
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С

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