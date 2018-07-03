В Ираке начались проблемы с возвращением в строй Т-72М1 и БМП-1
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БМП-1 ВС Ирака.
Источник: rg.ru
Иракская федеральная полиция и национальная армия этого государства занялись восстановлением старых Т-72М1 и БМП-1. Данная бронетехника осталась в наследство от вооруженных сил прежнего режима.
مازالت اعمال الصيانة لمدرعات BMP-1 لصالح الشرطة الأتحادية متأخرة بعض الشيء
حتى الآن تم صبغها فقط مع أعمال جانبية ويبدو ان فترة التسليم ليست قريبة pic.twitter.com/s1FI59tlxW— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 2 июля 2018 г.
Месяц назад появлялась информация, что техника доставлена на ремонтный завод. Всего должны были быть восстановлены 10 танков и столько же бронированных машин. Однако в настоящее время работы приостановлены. Предполагается, что возникли проблемы с запасными частями и комплектующими. В настоящее время частично собранная и окрашенная в характерный цвет сил правопорядка бронетехника замерла в ожидании продолжения работ.
Российские военные эксперты понимают желание иракцев обойтись своими силами в ремонте этих танков и БМП, сэкономить средства и предоставить людям возможность получить рабочие места. Что-то похожее мы видели и в Сирии. Однако помощь российских специалистов в соседней с Ираком стране позволила избежать многих накладок и более грамотно организовать рабочий процесс.
Россия уже продемонстрировала в Ираке, что является надежным партнером в военно-техническом сотрудничестве. Такие образцы техники как штурмовики Су-25, вертолеты Ми-17, Ми-171, Ми-35М, Ми-28НЭ, ТОС-1А "Солнцепек" - прекрасно показали себя в боях с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. В настоящее время небо этой страны охраняют "Панцирь-С1Э", продолжается поставка основных боевых танков Т-90С, также ожидается прибытие БМП-3.
1 июня 2018 г.
Алексей Брусилов
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03.07.2018
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