Видео: В Минске прошел военный парад в честь Дня Независимости
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Военнослужащий ВС Белоруссии.
Источник: www.belvpo.com
В Минске прошел военный парад в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В шествии задействовали более четырех тысяч военнослужащих трех стран и 250 единиц боевой техники. Впервые в праздничном шествии приняли участие воспитанники кадетских училищ, военных лицеев, военнослужащие-женщины и представители Народно-освободительной армии Китая.
Российские военные участвуют в минских парадах традиционно. На этот раз по проспекту Машерова продефилировало подразделение ВДВ России, а над центром Минска пролетели четверки истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ка-52.
Праздничное шествие открыли барабанщики Минского суворовского училища. Еще одной новинкой парада стали беспилотники - широкой публике впервые продемонстрировали роботизированные самолеты и вертолеты "Скайбур", "Белар" и "Гриф-100". Артиллерия была представлена самоходными и буксируемыми гаубицами "Гвоздика", "Гиацинт" и "Мста".
В параде приняли участие реактивные системы залпового огня "Белград" - аналог российского "Града", - "Смерч" и новейшая белорусская разработка, РСЗО "Полонез". Небо Беларуси защищают российские системы ПВО: "Оса", "Тунгуска", "Тор-М2".
Воздушную часть парада открыл самый большой в мире серийный вертолет Ми-26 с белорусским флагом, его сопровождали миниатюрные (на фоне гиганта) Ми-2. Над Минском пролетели ударные вертолеты Ми-24, истребители Су-27 ВВС Беларуси, завершил авиапарад военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении пятерки учебных Л-39, выпустивших дымы цветов белорусского флага.
Справка "РГ"
3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. С 1996 года эта дата отмечается как День Независимости Республики Беларусь.
Антон Валагин
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03.07.2018
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