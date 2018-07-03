В Японии создадут робота для обезвреживания морских мин



Морские мины.

Источник: rg.ru Морские мины.Источник: rg.ru

В Японии намерены сконструировать первый в стране беспилотный подводный аппарат, который будет способен искать и обезвреживать мины на морском дне. Министерство обороны Японии поручило заняться этим компании Mitsubishi Heavy Industries.

Japan to construct unmanned undersea vessel to find mines https://t.co/hjbTXMT1ga — Stan Yee (@stanyee) 30 июня 2018 г.

Как пишет издание The Japan Times, о создании беспилотного подводного аппарата в Японии задумались потому, что тральщики, отвечающие за поиск мин, не всегда в состоянии работать безопасно, например, недалеко у берега. А беспилотный подводный аппарат сможет взять на себя эту функцию и экипаж не будет подвергаться риску. Аппарат будет иметь длину около 5 метров и вес около одной тонны.

Принцип действия таков. Подводный аппарат будут использовать вместе с робокатером. Робот-аппарат обнаружит мину на морском дне с помощью встроенного гидролокатора. Передаст информацию и отойдет на безопасное расстояние. И уже робокатер выпустит по мине заряд и уничтожит ее.

На разработку беспилотного подводного аппарата правительство Японии планирует потратить около 4 миллиардов иен (36,1 миллиона долларов). А начать использовать его предполагают в 2022 году. И, возможно, он станет частью бортовых систем перспективного эсминца, который также намерены спустить на воду в том же 2022-м.

Светлана Цыганкова