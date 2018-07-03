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В Японии создадут робота для обезвреживания морских мин

04.07.2018 Российская газета 80 0
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Морские мины
Морские мины.
Источник: rg.ru

В Японии намерены сконструировать первый в стране беспилотный подводный аппарат, который будет способен искать и обезвреживать мины на морском дне. Министерство обороны Японии поручило заняться этим компании Mitsubishi Heavy Industries.



Как пишет издание The Japan Times, о создании беспилотного подводного аппарата в Японии задумались потому, что тральщики, отвечающие за поиск мин, не всегда в состоянии работать безопасно, например, недалеко у берега. А беспилотный подводный аппарат сможет взять на себя эту функцию и экипаж не будет подвергаться риску. Аппарат будет иметь длину около 5 метров и вес около одной тонны.

Принцип действия таков. Подводный аппарат будут использовать вместе с робокатером. Робот-аппарат обнаружит мину на морском дне с помощью встроенного гидролокатора. Передаст информацию и отойдет на безопасное расстояние. И уже робокатер выпустит по мине заряд и уничтожит ее.

На разработку беспилотного подводного аппарата правительство Японии планирует потратить около 4 миллиардов иен (36,1 миллиона долларов). А начать использовать его предполагают в 2022 году. И, возможно, он станет частью бортовых систем перспективного эсминца, который также намерены спустить на воду в том же 2022-м.


Светлана Цыганкова
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Япония
Компании
MHI
Проекты
Робот

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