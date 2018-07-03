Индийские С-400 не оставят шансов пакистанским самолетам и ракетам



ЗРК С-400.

Источник: rg.ru ЗРК С-400.Источник: rg.ru

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Сумма сделки составит 5,5 миллиарда долларов США.

Индийские вооруженные силы намерены приобрести не менее пяти полковых комплектов российских "Триумфов". Часть из них будет развернута на спорной территории Кашмира и вблизи индо-пакистанской границы. С-400, считающаяся одной из самых передовых систем ПВО в мире, изменит баланс сил в регионе, ее развертывание серьезно подрывает позиции Пакистана, пишет Military Watch. Дальность до 400 километров делает эти ЗРС серьезной угрозой для пакистанской авиации, даже если та будет действовать на территории своей страны. Развернутый в северном индийском штате Химачал-Прадеш, "Триумф" "закроет" практически весь Кашмир. В случае размещения в Джаландхаре (город в штате Пенджаб) С-400 смогут сбивать пакистанские самолеты прямо над столицей страны - Исламабадом. Если же индийцы разместят свои новые системы ПВО в городе Амритсар на северо-западе страны, они будут предоставлять угрозу для ВВС Пакистана над Пешаваром.

С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, в число которых входят не только самолеты, но и баллистические и крылатые ракеты. Система предназначена для уничтожения самых быстрых, маневренных и малозаметных целей, таких как американский F-22 Raptor. Менее современные пакистанские самолеты вряд ли смогут бросить вызов "Триумфу". В случае конфликта пакистанские ВВС рискуют понести большие потери, если их аэродромы окажутся в зоне поражения С-400. При этом всего пара полковых комплектов С-400 способна охватить более половины территории Пакистана. Даже Пакистанские легкие истребители пятого поколения, которые в настоящее время разрабатываются в рамках проекта Azm, вряд ли смогут спастись от "Триумфов". Самолеты поддержки, включая самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты ДРЛО Y-8 AWACS, также будут лишены доступа к большей части воздушного пространства страны.

Еще сильнее усугубляет угрозу тот факт, что С-400 способна сбивать баллистические ракеты "Гаури", "Шахин-III" и "Абдали", которые пакистанская армия планировала использовать для уничтожения крупных войсковых группировок противника в случае конфликта. Каждый из полковых комплектов может уничтожать десятки таких ракет одновременно. В результате Пакистан лишится не только способности защитить свое воздушное пространство, но и возможности ответить на сухопутное наступление.

И все же есть ряд мер, которые могут помочь Пакистану усилить оборону. ВВС не смогут эффективно ответить на вторжение, однако не стоит забывать про наземные средства ПВО. Конечно, отсутствие поддержки с воздуха создаст огромную нагрузку на систему противовоздушной обороны, однако укрепление объектов ПВО все же может обеспечить защиту пакистанского воздушного пространства от индийских самолетов. Приобретение более современных систем ПВО, таких как HQ-9C или С-400, также может нивелировать индийское превосходство в воздухе.

Кроме того, Пакистан мог бы разместить у границы с Индией ракеты "Наср". Это вынудит Индию развернуть свои ЗРС дальше от границы, что приведет к уменьшению их зоны поражения на территории Пакистана. Также пакистанцам могут помочь баллистические ракеты на подлодках. Их можно нацелить на южные районы Индии, которые вряд ли будут прикрыты "Триумфами". Разработка более современных ракет - еще один из вариантов противодействия индийским С-400.

Итак, С-400 действительно может изменить баланс сил в регионе, однако у Пакистана все же есть возможность нейтрализовать эту угрозу. Также не стоит забывать, что на сегодняшний день обе страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, поэтому крупный военный конфликт между ними в ближайшее время маловероятен.

Илья Максимов