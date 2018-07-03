Войти

Названа еще одна возможность применения новой ракеты для С-400

04.07.2018 Российская газета 112 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: rg.ru

Новая российская ракета дальнего радиуса действия 40Н6Е, которая предназначена для использования с ЗРС С-400 "Триумф", может быть использована и в перспективной ЗРС С-500 "Прометей".

Такое мнение РИА Новости высказал член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский. Он также отметил, что это первая российская ракета, не являющаяся доработкой советских ракет.

По словам Виктора Мураховского, основной задачей 40Н6Е будет уничтожение разведывательных самолетов, которые находятся вне зоны поражения существующих систем ПВО. По этой причине эксперт называет ее "длинной рукой".

"Ракета 40Н6Е - это "длинная рука", которая нужна для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS, самолетами-разведчиками RC-135 в различных модификациях, а также разведывательными авиационными комплексами наподобие американского E-8 Joint STARS", - цитирует агентство своего собеседника.

Напомним ранее сообщалось, что в России успешно закончились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для ЗРК С-400, и она может поступить на вооружение уже летом. Ракета 40Н6Е из ЗРК С-400 способна поразить цель на расстоянии до 400 километров.

Между тем перспективный комплекс С-500 будет иметь дальность 600 километров. Он сможет одновременно сбивать до десяти баллистических сверхзвуковых целей и уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.


Руслан Мельников
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
40Н6
E-8 JSTARS
KC-135
С-400 Триумф
С-500
Компании
ВПК РФ
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса