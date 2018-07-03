Названа еще одна возможность применения новой ракеты для С-400
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ЗРК С-400.
Источник: rg.ru
Новая российская ракета дальнего радиуса действия 40Н6Е, которая предназначена для использования с ЗРС С-400 "Триумф", может быть использована и в перспективной ЗРС С-500 "Прометей".
Такое мнение РИА Новости высказал член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский. Он также отметил, что это первая российская ракета, не являющаяся доработкой советских ракет.
По словам Виктора Мураховского, основной задачей 40Н6Е будет уничтожение разведывательных самолетов, которые находятся вне зоны поражения существующих систем ПВО. По этой причине эксперт называет ее "длинной рукой".
"Ракета 40Н6Е - это "длинная рука", которая нужна для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS, самолетами-разведчиками RC-135 в различных модификациях, а также разведывательными авиационными комплексами наподобие американского E-8 Joint STARS", - цитирует агентство своего собеседника.
Напомним ранее сообщалось, что в России успешно закончились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для ЗРК С-400, и она может поступить на вооружение уже летом. Ракета 40Н6Е из ЗРК С-400 способна поразить цель на расстоянии до 400 километров.
Между тем перспективный комплекс С-500 будет иметь дальность 600 километров. Он сможет одновременно сбивать до десяти баллистических сверхзвуковых целей и уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.
Руслан Мельников
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03.07.2018
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