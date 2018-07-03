Вернуть знамена: Украину напугали российские полки
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Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Источник: Артем Сизов/"Газета.Ru"
На Украине отреагировали на новые названия воинских частей РФ
Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко своеобразно отреагировал на присвоение почетных названия воинским частям Вооруженных сил РФ и назвал российскую армию "странной смесью российско-имперских и советских мифов". Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался в исторической логике присвоения этих названий.
Согласно указу президента России, 6-й танковый полк ВС РФ стал "гвардейским Львовским", 68-й получил название "гвардейский Житомирско-Берлинский", а 163-й - "гвардейский Нежинский".
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко усмотрел опасность в почетных наименованиях российских полков. По его словам, тем самым Москва "маркирует" территории и "озвучивает претензии" на земли других народов, к которым не имеет никакого отношения.
"Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - заключил украинский военный.
"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу", - написал Муженко в фейсбуке.
Для начала разберемся, когда появились почетные наименования частей и соединений в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Здесь не обойтись без цитирования давно ставшего хрестоматийным труда видного советского военачальника Сергея Штеменко "Генеральный штаб в годы войны".
"К 1943 году относится и еще одно нововведение в системе поощрения наиболее отличившихся частей, соединений и крупных войсковых объединений. Общеизвестно, что это был год коренного перелома в войне. Уже в самом его начале на важнейших участках советско-германского фронта гитлеровские армии оказались опрокинутыми.
В снегах под Сталинградом добивалась окруженная ударная группировка противника. Сокрушив врага под Воронежем, Советская Армия выходила на дальние подступы к Харькову и стучалась в ворота Донбасса. Началось массовое изгнание оккупантов с советской земли. В ознаменование одержанных побед Ставка предложила Генеральному штабу подготовить поздравительный приказ войскам восьми фронтов", - писал Сергей Штеменко в своих воспоминаниях.
По словам начальника Оперативного управления Генштаба РККА в годы войны, этот первый в истории Великой Отечественной войны поздравительный приказ Верховного Главнокомандующего (25 января 1943 года) носил несколько общий характер. Отличившиеся соединения в нем не перечислялись, фамилии их командиров и даже командующих армиями, фронтами не указывались.
"5 августа, когда были взяты Орел и Белгород, в Ставке возникла новая идея. Как только командующие фронтами доложили Верховному о взятии этих городов (о таких победах они всегда стремились докладывать ему непосредственно), генерала Антонова и меня вызвали в Ставку. Сталин только что вернулся с Калининского фронта. Собрались и все остальные члены Ставки", - вспоминает военачальник.
Тогда Сталин напомнил, что "еще в древние времена, когда войска одерживали победы, что в честь полководцев и их войск гудели все колокола". Тогда же главнокомандующий предложил "давать в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих, салюты".
"Так было решено отмечать победы наших войск торжественными залпами в Москве и каждый залп сопровождать пуском разноцветных ракет, а перед тем передавать по всем радиостанциям Советского Союза приказ Верховного Главнокомандующего. Ответственность за это возлагалась на Генеральный штаб", - вспоминал Сергей Штеменко.
По словам военачальника, в тот же день, 5 августа, был издан поздравительный приказ и дан первый салют в честь освобождения Орла и Белгорода. Одновременно трем стрелковым дивизиям (5, 129, 380-й) было присвоено наименование Орловских и двум (89-й и 305-й) - Белгородских.
Это и было первое присвоение почетных наименований частям и соединениям РККА в годы Великой Отечественной войны.
Первоначально все без исключения части и соединения, упомянутые в благодарственном приказе, получали почетное наименование в зависимости от того города, который ими освобожден. Появились дивизии Воронежские, Курские, Харьковские.
"Но чем дальше развивалось наше наступление, тем больше освобождалось городов. И сам собой встал вопрос - как же поступать с теми частями и соединениями, на долю которых выпало освобождать по три-четыре города и более. Не присваивать же им по четыре почетных наименования? От Верховного и на сей счет последовали четкие указания: почетное наименование может быть только сдвоенным, скажем 291-я Воронежско-Киевская штурмовая авиационная дивизия. К многократно отличившимся войскам стали применяться и иные меры поощрения: их либо награждали орденами, либо представляли к гвардейскому званию", - пишет Штеменко.
Поэтому логика присвоения почетных названий воинским частям имеет исторические основания.
Для примера рассмотрим историю только одного полка, которому президент России вернул почетное наименование - 68-го гвардейского танкового Житомирско-Берлинского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка.
Этот прославленный полк был сформирован в феврале 1942 года в Сталинграде как 93-я отдельная танковая бригада. Вскоре за отличия в боях соединение получило звание и стало называться 68-й гвардейской танковой бригадой.
Это соединение в ходе войны принимало участие в Ржевско-Сычевской наступательной операции, Курской битве, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.
В послевоенное время часть находилась в Группе советских войск в Германии. В 1990-е годы полк был выведен на территорию Самарской области, переформирован в отдел хранения вооружения и техники (танковых войск), причем без звания "гвардейский", без знамен, без орденов, без почетных наименований. В 2005 году отдел и вовсе был расформирован.
В 2017 году полк воссоздается в составе 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии Южного военного округа.
Указом Президента РФ от 30 июня 2018 года полку вернули почетное наименование, звание и награды времен Великой Отечественной войны.
Тут надо сказать, что содержание и смысл указа президента Российской Федерации в некоторых СМИ подавались не совсем корректно. По сути, полкам вернули звания, знамена, ордена, почетные наименования, которые они заслужили в боях в период Великой Отечественной войны.
Сегодня в составе ВС РФ уже есть Преображенский и Семеновский полки. Вполне вероятно, что в исторически обозримый срок появятся и лейб-гвардии Кирасирский, гусарский и Павловский полки.
Михаил Ходаренок
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03.07.2018
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