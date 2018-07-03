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Крейсер "Москва" ждет в Севастополе решения своей дальнейшей судьбы - источник

04.07.2018 Интерфакс-АВН 131 0
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Противолодочный крейсер "Москва"
Противолодочный крейсер "Москва" принят в состав флота 25 декабря 1967 года. Исключен - 7 ноября 1996 года.
Источник: Фотохроника ТАСС

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В ближайшее время командование Черноморского флота (ЧФ) и руководство Главкомата ВМФ должны принять решение относительно дальнейшей судьбы флагмана ЧФ гвардейского ракетного крейсера "Москва", сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время крейсер находится в Севастополе в ожидании решения относительно перспектив его дальнейшего использования", - отметил он.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов решения проблемы.

"Прежний командующий ЧФ адмирал Александр Витко выступал за то, чтобы "Москва" была отправлена на ремонт и модернизацию по примеру однотипного с ней крейсера "Маршал Устинов". Эту точку зрения поддерживают ветераны корабля", - напомнил источник.

По его словам, "существует также точка зрения, согласно которой направление "Москвы" на ремонт и модернизацию нецелесообразно, поскольку крейсеру уже 35 лет - он является первым кораблем проекта 1164 "Атлант". "Таким образом, если его ремонт и модернизация продлится 5 лет, как это было в случае "Маршала Устинова", он выйдет из ремонта уже 40-летним", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в то же время сторонники этой точки зрения выступают за ремонт более "молодого" по сравнению с "Москвой" однотипного с ней ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота.

Как сообщалось, крейсер "Маршал Устинов" Северного флота вышел из 5-летнего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в декабре 2016 года.

Ранее предполагалось, что крейсер "Москва" в 2018 году встанет в 3-летний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки"). Однако этого до сих не произошло. Как сообщил "Интерфаксу-АВН" другой источник, "не ремонт "Москвы" не оказалось средств".

Крейсер "Москва" (первоначально он назывался "Слава") уже переживал сложные времена в начале 90-х годов прошлого столетия, когда даже поднимался вопрос о его списании. Тогда командование ЧФ обратилось за помощью к правительству Москвы. Такая помощь была оказана, а крейсер с 1996 года носит имя российской столицы. В 1999 году он вернулся в боевой состав ЧФ.

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

22 июля 2016 года крейсеру "Москва" вручен орден Нахимова.

Основное вооружение крейсеров проекта 1164 - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью стрельбы 550 км разработки реутовского "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактические ракетное вооружение".

По данным открытой печати, ракеты П-1000 благодаря элементам искусственного интеллекта в системах управления обмениваются данными во время атаки и формируют общую стратегию действий, распределяя цели и выполняя одновременный заход с разных направлений.
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Польша
Россия
Сирия
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Звездочка
НПО машиностроения
ОСК
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1143 Кречет
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