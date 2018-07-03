В России создают супермощный вертолетный двигатель - ОДК



Вертолетный двигатель ВК-2500 сборки ОАО "Климов".

Источник: ОАО "Климов" Вертолетный двигатель ВК-2500 сборки ОАО "Климов".Источник: ОАО "Климов"

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный вертолетный двигатель будет обладать мощностью более 5 тыс. лошадиных сил, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"ПДВ - это перспективный вертолетный двигатель с прорывным уровнем технических характеристик. Двигатель разрабатывается с применением новейших композиционных материалов, передовых технических решений и технологий. Впервые создается двигатель в классе мощности 5 000 л.с. с возможностью использования базового газогенератора для создания двигателей для вертолетов, в том числе комбинированного двигателя "мощность-тяга", и самолетов",- говорится в годовом отчете "ОДК".

В нем отмечается, что достигнуты определенные уровни технологической готовности по разрабатываемым технологиям в рамках программы.

В марте текущего года в "Ростехе" заявляли, что Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя следующего поколения.

"В 2021 году планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%",- заявил представитель "Ростеха".