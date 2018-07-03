В России создают супермощный вертолетный двигатель - ОДК
|
|
Вертолетный двигатель ВК-2500 сборки ОАО "Климов".
Источник: ОАО "Климов"
Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный вертолетный двигатель будет обладать мощностью более 5 тыс. лошадиных сил, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.
"ПДВ - это перспективный вертолетный двигатель с прорывным уровнем технических характеристик. Двигатель разрабатывается с применением новейших композиционных материалов, передовых технических решений и технологий. Впервые создается двигатель в классе мощности 5 000 л.с. с возможностью использования базового газогенератора для создания двигателей для вертолетов, в том числе комбинированного двигателя "мощность-тяга", и самолетов",- говорится в годовом отчете "ОДК".
В нем отмечается, что достигнуты определенные уровни технологической готовности по разрабатываемым технологиям в рамках программы.
В марте текущего года в "Ростехе" заявляли, что Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя следующего поколения.
"В 2021 году планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%",- заявил представитель "Ростеха".
|
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.07.2018 Стало известно о разработке в России авиадвигателя шестого поколения
02.07.2018 Назван срок появления российских аналогов турбин Siemens
02.07.2018 Авиационные двигатели шестого поколения разрабатывают в России
22.06.2018 Предприятия Ростеха обеспечат бесперебойную работу «Северного потока-2»
20.06.2018 В Самаре планируют восстановить производство ракетных двигателей
20.06.2018 В Самаре может появиться завод по производству ракетных двигателей
18.06.2018 Преемник "Руслана"
08.06.2018 Завершается создание двигателей для ракетоносцев Ту-160