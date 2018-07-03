Вашингтон перейдет на электрическую авиацию
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Рисунок электросамолета Zunum Aero.
Источник: Zunum Aero
Власти американского штата Вашингтон объявили о намерении перевести местное авиасообщение на электрические и гибридные летательные аппараты. Как сообщает General Aviation News, для оценки возможности такого перехода власти сформировали рабочую группу, которая уже начала консультации с авиаразработчиками, перевозчиками, аэропортами и авиационными властями штата. В частности, первая консультация уже была проведена со стартапом Zunum Aero, разрабатывающим полностью электрический региональный самолет.
Сегодня гибридная и электрическая авиация привлекает к себе все больший интерес, поскольку использование новых самолетов и вертолетов позволяет существенно сократить расходы на эксплуатацию авиационного парка и уменьшить выбросы углекислого газа. При этом компании-перевозчики не спешат начинать массовые закупки электрических самолетов, поскольку для них пока не существует развитой инфраструктуры, а сами аппараты неспособны на длительные перелеты. Кроме того, пока не существует даже технических регламентов обслуживания, эксплуатации и хранения электрических летательных аппаратов.
На первой консультации, проведенной рабочей группой, помимо Zunum Aero присутствовали также представители компаний Boeing, VerteGo Aero, Volta Companies и Faraday Aero, а также энергетических компаний и аэропортов. По итогам исследований, рабочая группа должна определить, насколько в принципе возможен переход на электрическую и гибридную авиацию, а также оценить влияние такого перехода на рынок труда в штате, экологическую обстановку и восприятие нового транспорта людьми. Свою работу группа должна завершить к 30 июня 2019 года.
В конце июня 2018 года власти Норвегии приняли программу постепенного перехода на электрическую пассажирскую авиацию. Власти страны намерены к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов.
Василий Сычёв
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03.07.2018
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