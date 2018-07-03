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Российский танк признан худшим в мире

04.07.2018 Lenta.ru 112 0
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Танк Т-72С
Танк Т-72С ведет бой в Йеменской столице.
Источник: rg.ru

Советский (российский) Т-72 является худшим в мире танком, считает We Are The Mighty.

К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции "Буря в пустыне", когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

"В общем, лучшим противотанковым оружием является еще один танк, но Т-72 просто бесполезен. Любая команда, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной", — пишет We Are The Mighty.

В марте 2018-го единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

Основной боевой танк СССР Т-72 "Урал" состоит на вооружении с 1973 года. Машина экспортировалась, в частности, в Финляндию, Индию, Иран, Ирак и Сирию.

В ходе операции "Буря в пустыне", проходившей с 17 января по 28 февраля 1991 года, многонациональная коалиция, поддерживаемая США, освободила Кувейт от оккупировавшей часть территории страны иракской армии.
03.07.2018
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