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В США нашли "большую проблему" Су-35

04.07.2018 Lenta.ru 122 0
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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С во время перелета из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на острове Итуруп.
Источник: © Фото : страница Минобороны РФ в Twitter

Российский истребитель поколения 4++ Су-35, несмотря на участие в военной операции в Сирии, так и не получил возможности продемонстрировать свой потенциал, отмечает на страницах The National Interest автор Дэйв Маджумдар.

Эксперт полагает, что маркетинговое продвижение Су-35 на рынке сдерживается тем, что у него "не было возможности столкнуться с другими вражескими самолетами и показать свой потенциал". Автор подчеркивает, что сирийская кампания важна для российской оборонной промышленности.

"В то время как другие российские самолеты, такие как Су-30 и выдающийся бомбардировщик Су-34, имели шансы продемонстрировать свои возможности в области "воздух-земля", Су-35 — нет", — полагает специалист.

"Тем не менее, Су-35 является самым мощным истребителем, которым в настоящее время располагают ВВС России, и предлагает хорошие возможности по разумным ценам. Он быстро и высоко летает, несет огромную полезную нагрузку. Это, в сочетании с его передовой авионикой, делает Су-35 крайне опасным противником любого западного истребителя, за исключением малозаметного F-22 Raptor", — отмечает Маджумдар.

Эксперт признает, что увеличение продаж Су-35, "особенно тем странам, которые либо не хотят, либо не могут покупать западные самолеты", является лишь вопросом времени.

В июне 2018-го в отчете ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) отмечалось, что в перспективе наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться российские самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130.
03.07.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
МиГ-29
Су-30
Су-34
Су-35
Як-130
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