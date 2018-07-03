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В России нашли дефицит ракетного оружия

04.07.2018 Lenta.ru 113 0
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

Россия при существующих темпах производства ракетных вооружений догонит США только через 100 лет, заявил "Национальной службе новостей" член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

"США имеют арсеналы ракетного оружия типа Tomahawk порядка 5,5-7,5 тысячи ракет. А в нашей стране одну из новых ракет, по информации из открытых источников, планируется закупать [в количестве] 50 штук в год. То есть, чтобы создать арсенал, подобный США, нужно работать более 100 лет", — пояснил эксперт.

По его словам, "у нас ракетное вооружение великолепное, но его мало в войсках", тогда как "у американцев оружие хуже нашего, но его много в войсках".

В июле 2018 года стало известно, что Россия завершила испытания дальнобойной ракеты 40Н6 для зенитной ракетной системы С-400.
03.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
40Н6
BGM-109 Tomahawk
С-400 Триумф

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