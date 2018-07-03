Приняли залпом



Пуск МБР "Булава".

Источник: РИА Новости Пуск МБР "Булава".Источник: РИА Новости

Почему "Булаву" сделали основной ракетой морских стратегических ядерных сил РФ

Морская стратегическая ракета "Булава" наконец-то принята на вооружение. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в оборонной промышленности. История самого нужной и, пожалуй, самой скандальной современной системы вооружения в России — в материале портала iz.ru.

Месяц назад подводный крейсер "Юрий Долгорукий" провел успешный залповый пуск сразу четырех ракет "Булава". Видимо, это и был финальный зачетный этап перед официальным принятием ракеты на вооружение.

"Булава" уже успела побывать и предметом межведомственных интриг, и инфоповодом для истерик в ангажированной прессе, и расхожим анекдотом — как синоним чего-то очень пафосного, но не работающего по назначению. Время, однако, всё более-менее расставило по своим местам.

Курс на море

Сейчас "Булава" практически безальтернативно становится основной ракетой морских стратегических ядерных сил — как она, собственно, и проектировалась в 1990-х. Заключение соглашения СНВ-2 в 1993 году подразумевало существенные сокращения наземных межконтинентальных ракет (МБР). В частности, оно запрещало тяжелые наземные МБР, а также легкие наземные ракеты с разделяющимися головными частями (РГЧ).

Однако морских ракет с РГЧ СНВ-2 не касался. Получалось, что России требовалось вывернуться наизнанку: у нее наибольший стратегический потенциал как раз был сосредоточен на наземных МБР с РГЧ, в то время как США основную долю своих зарядов держали на подводных лодках. Время было очень нелегкое, и договор был написан, по сути, под одну сторону.

Выход подводного крейсера "Юрий Долгорукий" на военные учения в акваторию Белого моря Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Сейчас мы знаем, что СНВ-2 так толком и не действовал: его ратифицировали в Госдуме в 2000 году, но уже в 2002-м Москва денонсировала договор из-за одностороннего выхода американцев из Договора по ПРО. Но в 1990-е годы все действовали и планировали работу, исходя из того что СНВ-2 будет введен в силу.

Поэтому внимание к морским ракетам было особым. Стратегические ядерные силы требовалось собрать заново, уже вокруг не наземной группировки РВСН, которую планировали сильно сокращать, а вокруг лодок-ракетоносцев. Естественно, это должны были быть лодки нового поколения с принципиально новым и единым ракетным комплексом — иначе не имело смысла связываться с задачей, особенно с учетом критической нехватки денег в федеральном бюджете и развала производственных цепочек в оборонной промышленности.

Ракеты страшных дней России

История конкурса "Булава" тянется во вторую половину 1990-х годов, когда российские военные выбирали ракету для перспективных лодок-ракетоносцев проекта 955 "Борей".

"Бореи" — продукт еще середины 1980-х годов. Сначала их было два, один поменьше (проект 935), другой "стандартный" (это как раз 955). От проекта 935 довольно быстро отказались: советский флот исключал нишевые проекты, стремясь к унификации.

Вопреки расхожему мифу, "Борей" не проектировался под комплекс Д-19УТТХ "Барк" с ракетой массой 80 тонн (почти 90 т с учетом оборудования стартовой амортизации). Родной стратегический комплекс этой лодки — Д-31, и ракета его должна была быть массой поменьше, примерно как американская Trident II. "Барки" же должны были пойти на модернизацию тяжелых подводных крейсеров проекта 941, оснащенных обычным Д-19, и все 1990-е годы планировалось посвятить этому переоснащению.

Ракетный комплекс Д-19УТТХ "Барк" Фото: militaryrussia.ru

По планам развития советского флота после 2014 года все морские стратегические силы впервые в истории должны были стать однородными и представляли бы собой только 14 однотипных лодок проекта 955 с 12 ракетами комплекса Д-31 на каждой. Об этом, в частности, писал в своих воспоминаниях один из руководителей советского подводного судостроения Валентин Мурко.

Однако разработка комплекса Д-31 зависла на самой начальной стадии: шел распад СССР. Комплекс "Барк" тоже не был готов, но он хотя бы уже был в железе: велось производство испытательных изделий и наземная отработка, включая огневые испытания на стендах, а в ноябре 1993 года ракета впервые полетела. Хотя этот запуск и был неудачным, как и остальные два, проведенные в 1994 и 1997 годах, но налицо была хотя бы материальная часть, пытающаяся летать, а Д-31 оставался по большей части на бумаге.

Так как в государстве денег не было и их становилось все меньше, то в 1995 году указом президента Бориса Ельцина принимается волевое решение: единым комплексом морских стратегических сил на перспективу назначить "Барк", вследствие чего "Борей" перепроектировать под него. Головную лодку — "Юрий Долгорукий" (первоначально было желание назвать ее "Санкт-Петербург") — закладывают в Северодвинске в ноябре 1996 года, но ее строительство не то чтобы развивается быстро, из-за понятных финансово-производственных осложнений.

Переделка "Борея" под более длинный "Барк" вызвала изменение формы корпуса. Фотографию модели такого проекта с 12 ракетными шахтами и характерно поднятым горбом можно найти в интернете. Надо понимать, что военные крайне сдержанно относились к комплексу Д-19 и его наследнику "Барку".

Несмотря на уникальные боевые характеристики этих ракет, несущих по 8-10 ядерных боеголовок среднего класса мощности, основную критику вызывали их размеры. Генерал Владимир Дворкин, в те годы руководивший 4-м (ракетно-ядерным) НИИ Минобороны, писал о так называемой "неустранимой проблеме размерности" комплексов Д-19, вызвавшей среди военных требования создать ракету (и лодку, следовательно) поменьше.

Именно здесь следует искать причины отказа от "Барка", а, естественно, не в трех неудачных пусках, что нормально для новой ракетной системы. Кроме того, локализация ракеты привела к отказу от высокоэнергетического твердого топлива первой ступени, производившегося на Павлоградском заводе (Украина), с заменой на российской аналог с более низкими характеристиками.

Во время залпового пуска баллистических ракет "Булава" с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота РФ "Юрий Долгорукий" Фото: ТАСС

Военные отказались тянуть за собой 80 т, и в новом конкурсе потребовали сделать небольшую (30 тонн) ракету, рассчитанную на блоки малого класса мощности, но при этом выполненную с новейшими требованиями по противодействию перспективной ПРО США, включая настильную траекторию.

Конкурс "Булава" выиграл Московский институт теплотехники, до того успешно локализовавший советский проект ракетного комплекса "Универсал", разрабатывавшегося им пополам с днепропетровским КБ "Южное", — в итоге получился пресловутый "Тополь-М".

От модернизации лодок проекта 941 на "Барк" отказались, и постепенно вывели их из состава, оставив только "Дмитрий Донской", который переоборудовали для испытаний "Булавы".

Небольшой инструмент сдерживания

Естественно, 30 т не получилось — так часто бывает. Итоговая стартовая масса "Булавы", по открытым источникам, около 37 т. Длина 12 метров (у "Барка" – 16 м).

По данным, которые публиковали в западных источниках, "Булава" имеет забрасываемый вес 1150 кг. Для сравнения: "Тополь-М" — около 1,2 тыс. кг. Ракета якобы способна нести до шести боеголовок, о чем имеется официальная запись в опубликованном в 2006 году американцами протоколе об обмене информацией в рамках контрольного режима договора СНВ-1.

Подвижной ракетный комплекс "Тополь-М" Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На ракете реализован целый набор методов противодействия ПРО. Среди наиболее интересных из известных: сокращенный активный участок (время разгона от старта до разделения боеголовок), ограниченная способность к маневрированию на разгоне и настильная траектория. Последняя является энергетически невыгодной и поэтому приводит к снижению веса забрасываемой полезной нагрузки. То есть "Булава", вообще говоря, по своей энергетике способна тащить на себе и больше, если задать ей оптимальную траекторию.

Однако соображения противодействия перспективным системам ПРО и поражающим факторам ядерных взрывов заставили разработчиков принять этот вариант. Доставить больше блоков с меньшей вероятностью или меньше, но с большей — вопрос количественной оптимизации, которую компетентные специалисты выполняют, опираясь на закрытые характеристики ракет и параметры моделей противодействия.

Почему успела стать анекдотом

В случае с "Булавой" мы, кажется, впервые в отечественной истории присутствовали при испытании принципиально нового ракетного комплекса, что называется, "в прямом эфире". Когда "Булава" полетела и начала падать, каждое падение разбиралось, комментировалось, из него делались космического масштаба выводы о будущем программы.

Людей, аккуратно напоминавших про то, как создавался комплекс Д-19 и какой у него был процент отказов на испытаниях (а ведь полетел, и был поставлен на вооружение), почему-то никто не слушал.

Параллельно подтягивались старые обиды между промышленниками и ведомствами. Авторы искали в решении о создании "Булавы" то руку изменников Родины, то беззаконное лоббирование конкурентов.

А ракета летела не очень. Дело еще и в том, что к натурным испытаниям приступили в первой половине 2000-х годов и со стендовой отработкой изделия было совсем плохо: денег на расширенную (то есть нормальную, по старым советским меркам) программу не было.

Юрий Соломонов Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Около 2010 года генконструктор Юрий Соломонов отмечал то, что государство не выделяет на развитие стендовой базы требуемых средств. При создании "Булавы" широко применили компьютерное моделирование, однако практическая часть испытаний коварна. Могут вылезти и конструктивные недоработки, и ошибки исполнения и сборки.

Первый бросковый пуск (без включения маршевого двигателя) с борта "Дмитрий Донского" успешно провели осенью 2004 года. Из последующих одиннадцати полномасштабных пусков натурного изделия неудачами закончились шесть.

Некоторые — довольно забавными. Так, на запуске 9 декабря 2009 года отказала третья ступень. После этого жители северной Норвегии наблюдали в ночном небе загадочное атмосферное явление, получившее прозвище "Норвежская спиральная аномалия". Связь между этими двумя событиями официально не установлена, но предполагается.

На тот момент "Булава" падала в основном из-за проблем со сборкой и комплектующими. Об этом в 2010 году (после трех провалов подряд) заявил министр обороны Анатолий Сердюков. Принятые меры подействовали: из следующих 10 пусков в 2010–2014 годах неудачным был только один. В этот же период (в 2011 году) впервые отстрелялся "Булавой" "Юрий Долгорукий", головной "Борей".

Атомный подводный крейсер "Владимир Мономах" Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

В 2015 году с борта "Владимира Мономаха", третьего "Борея", произвели залповый пуск двух ракет. Официально испытания признаны успешными, хотя по анонимным сообщениям военных источников в прессе одна из ракет отклонилась от точки прицеливания. Через год прошли аналогичные испытания, на которых "вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась" (цитата по официальному сообщению пресс-службы Минобороны).

После этого были успешные испытания в июне 2017 года и, наконец, финал: 22 мая 2018 года "Юрий Долгорукий" успешно отправил на камчатский полигон Кура сразу четыре ракеты.

Разработка одной из ключевых систем стратегических вооружений в стране завершена. Можно подсчитывать все предыдущие хиханьки и рассказы про то, как всё пропало.

Попробуем еще раз напомнить, что отказы при испытаниях "Булавы" не вышли за пределы усредненных показателей аварийности при испытательных пусках отечественных ракетных комплексов. Другой вопрос, что "Булава" стала болезненным испытанием для Московского института теплотехники, чьи изделия до того отличались завидной надежностью на испытаниях, превосходя показатели конкурирующих "лавок".

Дорога в будущее

Сейчас российские военные заказали восемь крейсеров проекта 955 (955А "Борей-А"), на каждом по 16 ракет "Булава". Эти лодки будут введены в строй к началу 2020-х годов, они профинансированы по идущей к завершению Государственной программе вооружений на 2011–2020 годы.

Что будет дальше? Во-первых, флот наконец избавится от советского наследия в виде уходящих лодок проектов 667БДР и 667БДРМ. Напомним, что СССР хотел избавиться от них уже к середине 2010-х годов. Во-вторых, этот вывод потребует дополнительной серии лодок-ракетоносцев — в пределах 6–8 штук.

Вот что это будут за лодки, пока неясно. В 2017 году сообщалось, что сейчас в России ведется разработка глубоко усовершенствованных ракетоносцев "Борей-Б", которые должны были строить с 2023 года в количестве "не менее четырех единиц".

Однако весной 2018 года появилась новая информация. "Борей-Б" признан не проходящим в государственную программу вооружений 2018–2027 годов по критерию "стоимость-эффективность". Вместо нее, как сообщали источники в оборонной промышленности, с 2023 года будет продолжено серийное строительство нынешних "Бореев-А" в количестве шести единиц.

Тем самым, будут реализованы советские планы по вводу в строй 14 ракетоносцев проекта 955 и 955А — хотя и с другим вооружением.

Денис Комаровский