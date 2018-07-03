Войти

Аварийно севший в Жуковском Ил-38 готов к продолжению испытаний

04.07.2018 РИА Новости 96 0
0
Понравилась новость?
 0
Пятый серийный модернизированный самолет Ил-38. Архивное фото
Пятый серийный модернизированный самолет Ил-38. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Противолодочный самолет Ил-38, совершивший в конце апреля в Жуковском аварийную посадку, полностью готов к продолжению испытаний, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Двадцать восьмого апреля проходил плановый испытательный полет Ил-38, но перед посадкой переднюю стойку заклинило. После нескольких неудачных попыток выпустить "ногу", экипаж принял решение сажать самолет аварийно. Посадка прошла успешно, за что экипаж был представлен к высоким государственным наградам.

"Самолет Ил-38, который в конце апреля наши летчики успешно посадили с невыпущенной передней стойкой шасси, полностью готов продолжать испытания", - приводятся в сообщении пресс-службы слова вице-президента по транспортной авиации ОАК Алексея Рогозина.
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Компании
ОАК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса