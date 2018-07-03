Аварийно севший в Жуковском Ил-38 готов к продолжению испытаний



Пятый серийный модернизированный самолет Ил-38. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Пятый серийный модернизированный самолет Ил-38. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Противолодочный самолет Ил-38, совершивший в конце апреля в Жуковском аварийную посадку, полностью готов к продолжению испытаний, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Двадцать восьмого апреля проходил плановый испытательный полет Ил-38, но перед посадкой переднюю стойку заклинило. После нескольких неудачных попыток выпустить "ногу", экипаж принял решение сажать самолет аварийно. Посадка прошла успешно, за что экипаж был представлен к высоким государственным наградам.

"Самолет Ил-38, который в конце апреля наши летчики успешно посадили с невыпущенной передней стойкой шасси, полностью готов продолжать испытания", - приводятся в сообщении пресс-службы слова вице-президента по транспортной авиации ОАК Алексея Рогозина.