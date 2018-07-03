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Победа артиллерии и дипломатии: в Дараа боевики сдали САА военную технику

04.07.2018 Военное обозрение 78 0
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Сирийская армия отбила атаку террористов в Хаме. В Дараа боевики передали правительственным войскам военную технику. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.

http://www.globallookpress.com

В начале дня радикалы открыли огонь по жилым кварталам административного центра провинции Алеппо. Позже "свободная армия" (ССА) пыталась атаковать расположения правительственных войск в городском районе Аз-Захра. Нападение было отбито. В населенные пункты Тель Рифат и Манбидж прибыли дополнительные силы турецкой армии.

За минувшие сутки под контроль сирийской армии (САА) перешло несколько населенных пунктов в провинции Дараа. В одном из районов боевики сложили оружие и передали правительственным войскам 12 вооруженных пулеметами пикапов, 15 БМП и 10 танков. В течение всего дня не прекращались ожесточенные бои в районе города Тафас. САА также начала штурм населенного пункта Мараба, в котором скрываются террористы. По данным источников, с начала операции в регионе уничтожены 82 исламиста.

В Ракке не прекращаются массовые аресты мирного населения. В течение суток по неизвестным причинам арестованы 25 человек. Сообщается также, что в южной части региона боевики SDF ограбили несколько частных домов.

В северной части провинции Хама продолжилась операция правительственных войск против террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов в районе поселений Аль-Латамина, Аль-Арбаин и Аль-Касабия и Аз-Закията. В свою очередь исламисты предприняли попытку штурма населенного пункта Тель Базим. Атака была отбита, противник потерял более 40 человек убитыми.
03.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Сирия
Турция

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