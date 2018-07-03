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Британский вертолетоносец Ocean официально стал бразильским

04.07.2018 Военное обозрение 70 0
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Военно-морские силы Бразилии наконец-то получили десантный вертолетоносец. На британской военно-морской базе Девонпорт состоялась церемония официальной передачи ВМС Бразилии британского десантного вертолетосца L 12 Ocean. Вошедший в состав бразильского флота корабль получил название А 140 Atlntico. В настоящее время этот корабль является самой крупной единицей бразильских ВМС, передает блог bmpd.

ВМС Бразилии

После передачи корабля ВМС Бразилии, новый экипаж корабля в количестве 300 человек пройдет в течении трех недель интенсивный курс подготовки, после чего отправится к новому месту приписки. Как ожидается, "многоцелевой вертолетоносец" А 140 Atlntico прибудет в Рио-де-Жанейро к 25 августа.

Британский вертолетоносец Ocean был принят в состав ВМС Великобритании в 1998 году. В 2012 году встал на двухгодичный средний ремонт и модернизацию, кроме этого в 2018 году прошел докование и текущий ремонт. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение – более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолетов, а также более 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла. При передаче корабля Бразилии, на нем были оставлены новая РЛС общего обнаружения BAE Systems Artisan (типа 997) и четыре 30-мм одноствольные артиллерийские установки DS30M Mk 2, в то время как три установленных 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B были демонтированы.
03.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Продукция
Ocean HMS
Phalanx CIWS
Компании
BAE Systems
Raytheon

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