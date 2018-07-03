Минобороны планирует масштабное перевооружение ПВО Сухопутных войск
|
|
В Вооруженных силах, начиная с 2022 года, начнется массовая замена устаревших систем ПВО Сухопутных войск (СВ), сообщают Известия.
http://www.globallookpress.com
Минобороны уже заказало научно-исследовательскую работу (НИР), получившую шифр "Стандарт". Новые зенитные комплексы должны быть максимально унифицированы и стандартизированы.
Стоимость НИР составила 422 млн рублей. Предполагается, что окончательный вариант проекта появится в 2022 году.
В ходе модернизации программы предстоит модернизировать и объединить в единый контур все средства ПВО СВ. То есть противовоздушную оборону войск будет осуществлять совокупность всех комплексов, интегрированных в одно целое.
Новые средства ПВО должны получить единый радиоэлектронный комплекс, на вооружение ЗРК поступят совместимые ракеты.
Количество наименований зенитных систем в войсках заметно сократиться. Так, будут отправлены в отставку комплексы "Шилка", "Тунгуска" и "Тор". Та же участь ждет первые модификации ЗРК "Бук" (до "Бук-М2" включительно) и С-300.
ПО словам экс-начальника Зенитных ракетных войск Александра Горькова, унификация систем является своевременным решением, которое во многом облегчит производство и эксплуатацию ракетного вооружения, а также увеличит потенциал Сухопутных войск.
|
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.04.2018 Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
01.04.2016 МиГом на рынок
17.02.2016 VIP-цели войсковой ПВО
11.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть III
07.09.2015 "Алмаз-Антей" на RAE проведет переговоры и покажет технику в динамике
07.09.2015 Техника "Алмаз-Антея" примет участие в стрельбах на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле
07.09.2015 «Алмаз-Антей» представит на RAE-2015 около 50 образцов продукции военного назначения
12.03.2015 Глобальному удару - ответ по существу