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Минобороны планирует масштабное перевооружение ПВО Сухопутных войск

04.07.2018 Военное обозрение 118 0
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В Вооруженных силах, начиная с 2022 года, начнется массовая замена устаревших систем ПВО Сухопутных войск (СВ), сообщают Известия.

http://www.globallookpress.com

Минобороны уже заказало научно-исследовательскую работу (НИР), получившую шифр "Стандарт". Новые зенитные комплексы должны быть максимально унифицированы и стандартизированы.

Стоимость НИР составила 422 млн рублей. Предполагается, что окончательный вариант проекта появится в 2022 году.

В ходе модернизации программы предстоит модернизировать и объединить в единый контур все средства ПВО СВ. То есть противовоздушную оборону войск будет осуществлять совокупность всех комплексов, интегрированных в одно целое.

Новые средства ПВО должны получить единый радиоэлектронный комплекс, на вооружение ЗРК поступят совместимые ракеты.

Количество наименований зенитных систем в войсках заметно сократиться. Так, будут отправлены в отставку комплексы "Шилка", "Тунгуска" и "Тор". Та же участь ждет первые модификации ЗРК "Бук" (до "Бук-М2" включительно) и С-300.

ПО словам экс-начальника Зенитных ракетных войск Александра Горькова, унификация систем является своевременным решением, которое во многом облегчит производство и эксплуатацию ракетного вооружения, а также увеличит потенциал Сухопутных войск.
03.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
С-300
Тунгуска
Шилка
Проекты
Бук ЗРК

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