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Руководство ВДВ России и ВС Белоруссии обсудили подготовку военнослужащих

04.07.2018 РИА Новости 106 0
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Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае. Архивное фото
Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Руководство Воздушно-десантных войск России и вооруженных сил Белоруссии обсудили в Минске совместную подготовку военнослужащих ВДВ, сообщил журналистам начальник штаба - заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"Начальник генерального штаба (вооруженных сил Белоруссии) организовал прием, мы обсудили все вопросы, что касается совместной подготовки войск, и наметили путь дальнейшего сотрудничества", - сказал Игнатов.

В качестве примера успешного взаимодействия Игнатов привел недавно прошедшие в Новороссийске российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство". "Учения показали, что взаимодействие у нас от года в год становится все лучше и лучше. Такие учения будут продолжаться", - отметил замкомандующего.

Ранее в Минске прошел парад в честь дня независимости Белоруссии. В нем принимал участие парадный расчет из 175 российских десантников, а также истребители Су-30СМ и Су-34 и вертолеты Ка-52 Западного военного округа.

Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в парадный расчет ВДВ России были включены военнослужащие Псковского соединения ВДВ. В их числе - 10 десантников, чьи деды принимали участие в операции "Багратион" по освобождению территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
03.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Продукция
Ка-52
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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