США сдвинули срок запуска своего зонда для исследования Солнца



Источник: © NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben via AP Источник: © NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben via AP

В NASA сообщили, что для тестирования программного обеспечения систем аппарата необходимо дополнительное время

ВАШИНГТОН, 3 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сдвинуло срок запуска американской автоматической межпланетной станции, предназначенной для исследования Солнца. Теперь, по свидетельству NASA, стартовое окно открывается "не ранее 4 августа", а не 31 июля. Закрывается оно 19 августа.

"Дополнительное время требуется для дальнейшего тестирования программного обеспечения систем аппарата", - отметило NASA. Вдаваться в детали и пояснять, что именно проходит дополнительные испытания, почему они потребовались, в космическом ведомстве США категорически отказались. "Вся наша обновленная информация будет появляться на сайте миссии в интернете. Стартовое окно по- прежнему открывается 4 августа", - сказала в понедельник корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы NASA.

Весной станция была переброшена к космодрому на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого ей предстоит стартовать. В понедельник была открыта аккредитация журналистов, желающих принять участие в освещении данной, как выражается NASA, "исторической миссии".

Последние приготовления

В ночь со 2 на 3 апреля зонд был перевезен из входящего в структуру NASA Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) на расположенную поблизости базу ВВС и ВМС США Эндрюс. Оттуда аппарат на борту военно-транспортного самолета C-17 доставили на сборочное предприятие компании Astrotech Space Operations, соседствующее с космодромом на мысе Канаверал. Затем зонд со всей предосторожностью извлекли из контейнера, в котором он перебрасывался из Мэриленда во Флориду.

На объекте фирмы Astrotech Space Operations у космодрома на мысе Канаверал станция проходит последние всеобъемлющие испытания.

Кроме того, там ее "упакуют" в специальное термозащитное покрытие, заправят топливом, укроют носовым обтекателем и установят на тяжелую ракету-носитель Delta IV.

В условиях, "приближенных к боевым"

С января на протяжении почти двух месяцев станцию подвергали температурным испытаниях в вакууме. Эти тесты шли в Центре имени Годдарда, где зонд, который по размерам сопоставим с небольшим автомобилем, поместили в вакуумную камеру высотой примерно 12 м.

Инженеры сначала проверяли, выдерживают ли зонд и его "начинка" низкую температуру - до минус 292 градусов Фаренгейта (минус 180 Цельсия). Затем ее постепенно увеличивали, чтобы посмотреть, как на станцию воздействует экстремально высокая температура. Потом специалисты чередовали такой перепад температур, имитируя условия полета в космическом пространстве.

Детали миссии

Планируется, что в ноябре зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов.

По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд будет находиться четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Наряду с этим зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование устройства будет защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов по Цельсию.

Как признала в июне прошлого года координатор проекта Никола Фокс, его удалось реализовать только теперь благодаря появлению новых материалов, использованных в первую очередь при создании термостойкого щита зонда. Станция получит и новые панели солнечных батарей, уточнила Фокс. "Мы наконец прикоснемся к Солнцу", - эмоционально сказала о курируемом проекте специалист. По ее выражению, зонд поможет ученым понять, "как работает Солнце".

Значение проекта

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце. Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести "фундаментальный вклад" в понимание причин "нагревания солнечной короны", а также возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны) и "ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет", убеждено NASA. Информация с борта аппарата, по мнению его специалистов, будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы Земли, поскольку позволит прогнозировать "радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса".

Зонд назван в честь выдающегося американского астрофизика Юджина Паркера, которому минувшим летом исполнилось 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор ведет научную деятельность в Университете Чикаго (штат Иллинойс).

Паркер стал одним из первых в мире специалистов, занимавшихся исследованиями солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США.

Предполагается, что зонд Паркера подлетит в семь раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой из космических аппаратов, ранее отправлявшихся человеком.