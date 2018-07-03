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Жириновский оценил реакцию Киева на новые названия воинских частей России

04.07.2018 РИА Новости 95 0
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Возмущение Киева в связи с присвоением воинским частям РФ почетных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызывает недоумение, поскольку эти территории изначально входили в состав России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Президент России Владимир Путин ранее своим указом присвоил возрожденным частям ВС РФ времен Великой Отечественной войны почетные звания в честь их предшественников. Согласно соответствующим документам, например, 68-й танковый полк стал теперь гвардейским Житомирско-Берлинским, 90-я танковая дивизия теперь называется 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия. Позднее начальник Генштаба Виктор Муженко написал в Facebook, что увидел в этом четкий сигнал о планах по захвату Украины.

"Непонятно возмущение военных в Киеве в связи с присвоением 11 русским воинским подразделениям почетных наименований по названию известных городов. Хочу напомнить историю: среди указанных городов нет ни одного украинского. Когда они появились, даже такого названия "Украина" не существовало, не говоря уже о государстве", - говорится в Telegram-канале Жириновского.

По его словам, все эти города входили в состав России, строились русскими или подданными русского императора, защищались воинами России в многочисленных войнах. "А Украина ответственна разве что за обеднение жителей этих городов в последние десятилетия", - отметил политик.
03.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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